Muere un hombre de 41 años en un tiroteo en El Algar, Cartagena

Un hombre de 41 años ha muerto tras ser disparado en un tiroteo ocurrido alrededor de las 4:00 horas en la puerta de una vivienda en El Algar, Cartagena. Vecinos alertaron al Centro de Coordinación y Emergencias 112 de Murcia tras escuchar una fuerte detonación y encontrar al hombre herido en el suelo. El incidente se produjo en la calle Juan XXIII. Patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y una unidad móvil de emergencias acudieron al lugar. A pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad de las heridas impidió salvar la vida del hombre antes de ser trasladado al hospital.

Los hechos han tenido lugar en la calle Juan XXIII de la localidad cartagenera de El Algar, en una vivienda tipo dúplex. Ante la gravedad del aviso, se han desplazado a la zona de inmediato patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, de los intensos esfuerzos realizados por los facultativos para estabilizar a la víctima y dada la gravedad de las heridas, el hombre de 41 años, ha fallecido en el lugar del suceso antes de poder ser evacuado a un centro hospitalario.

