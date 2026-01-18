Ahora

Suceso en Murcia

Muere un hombre de 41 años en un tiroteo en El Algar, Cartagena

Los detalles Según los testimonios de los vecinos, se escuchó una fuerte detonación poco antes de hallar a la víctima tendida en el suelo, que presentaba una hemorragia abundante.

Un hombre de 41 años ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser disparado, sobre las 4.00 horas, en un tiroteo que ha tenido lugar en la puerta de una vivienda de la diputación cartagenera de El Algar.

Varias llamadas realizadas al Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia han alertado durante la madrugada de esta jornada de un grave incidente. Según los testimonios de los vecinos, se escuchó una fuerte detonación poco antes de hallar a un hombre tendido en el suelo y que presentaba una hemorragia abundante.

Los hechos han tenido lugar en la calle Juan XXIII de la localidad cartagenera de El Algar, en una vivienda tipo dúplex. Ante la gravedad del aviso, se han desplazado a la zona de inmediato patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, de los intensos esfuerzos realizados por los facultativos para estabilizar a la víctima y dada la gravedad de las heridas, el hombre de 41 años, ha fallecido en el lugar del suceso antes de poder ser evacuado a un centro hospitalario.

