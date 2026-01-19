Muere un esquiador en un alud en Beret (Lleida) y las autoridades buscan a otros posibles afectados

El contexto El desprendimiento se produjo el domingo por la tarde cuando el deportista se había desplazado en telesilla hasta una zona conocida como Laveja. Fue localizado en estado crítico y murió antes de llegar al hospital.

Un esquiador falleció en un alud fuera de pistas en la estación de Baqueira Beret, Lleida. Desde la mañana, equipos de rescate, incluyendo la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Pompiers, junto al personal de la estación, rastrean la zona con helicóptero y unidades caninas para verificar si hay más afectados. El accidente ocurrió el domingo en la tarde, cuando el esquiador fue arrastrado por el alud en la zona de Laveja, Beret. Aunque fue localizado en estado crítico y evacuado, murió antes de llegar al hospital. Protección Civil mantiene el plan Allaucat en prealerta por riesgo de aludes, con niveles de riesgo fuerte y marcado en varias áreas.

Un esquiador ha muerto en un alud fuera de pistas en la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida), zona que los equipos de rescate están rastreando desde esta mañana para comprobar si hay más afectados. Según ha informado el Conselh Generau d'Aran, efectivos de la Guardia Civil, los Mossos d'ESquadra y los Pompiers, además de personal de la estación de esquí de Baqueira, están inspeccionando el área afectada por el alud, con el apoyo de un helicóptero y de unidades caninas.

El accidente ocurrió el pasado domingo por la tarde, cuando el esquiador, que se había desplazado en telesilla a una zona señalizada como fuera de pista, fue arrastrado por el alud en la zona conocida como Laveja, en Beret. Doce efectivos del grupo de montaña de los Pompiers de Aran y siete de Emergencias y Aran Salut localizaron a última hora de la tarde en estado crítico al esquiador, que fue evacuado por los equipos sanitarios, pero murió antes de llegar al hospital.

En la zona afectada por el alud se hallaron restos de otros esquís, por lo que los equipos de emergencia están inspeccionando la zona para comprobar si hay heridos, sin que por el momento haya otros indicios que apunten a que la avalancha pudiera afectar a más personas, según ha avanzado la 'Agencia EFE'.

Protección Civil mantiene activada en fase de prealerta el plan Allaucat por riesgo de aludes, que se irá incrementando en los próximos días. El riesgo es fuerte (nivel 4 sobre 5) en el sector de montaña Ribagorçana-Vall Fosca y se mantiene "marcado" (nivel 3) en Aran, Pallaresa, Puigpedrós, Ter-Freser, la vertiente norte del Cadí y el Prepirineo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.