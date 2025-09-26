Muere al caer por un barranco cuando huía de la Guardia Civil por un atraco en Granada

Los detalles Los agentes comenzaron la persecución tras ver dos vehículos huir de la gasolinera de Jun. En cierto momento, uno de ellos decide parar y seguir a pie. Al salir corriendo cayó por un desnivel de ocho metros.

Un hombre ha fallecido al caer por un desnivel de unos ocho metros de altura mientras huía a pie de la Guardia Civil, que inició la persecución primero en coche por la autovía A-92 por el robo en una gasolinera en Jun (Granada). Según han informado a EFE fuentes del cuerpo, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos se registraron pasadas las tres de la madrugada de este jueves jueves cuando se activó a una patrulla por el robo en un área de servicio del municipio granadino.

Los agentes vieron huir de la gasolinera a dos vehículos, comenzaron la persecución y cuando el conductor de uno de los coches circulaba por el kilómetro 248 de la A-92, decidió parar y seguir la huida a pie. Fue entonces cuando el conductor salió corriendo y cayó por un desnivel de unos ocho metros en un paraje sin iluminación y de difícil acceso.

Aunque los agentes trataron de acceder a la víctima, lo escarpado de la zona lo hizo inviable, por lo que alertaron a los servicios de emergencia y los Bomberos de Granada rescataron el cuerpo del hombre, ya fallecido.

Según ha adelantado el diario 'Ideal' de Granada, el coche en el que huía el fallecido era un vehículo robado y el segundo implicado en los hechos ya ha sido localizado por la Guardia Civil.

No obstante, continúa la investigación para detener al segundo implicado en el robo y determinar si, junto al fallecido, son los responsables de varios asaltos en vías de servicios de la provincia de Granada.