Muere por atragantamiento una niña de 9 años en Valladolises, Murcia

¿Por qué es importante? Sus familiares dieron aviso a Emergencias del suceso. En su traslado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca la menor perdió el conocimiento y ya no se pudo hacer nada por su vida.

Una niña de nueve años falleció este sábado en Valladolises, Murcia, debido a un atragantamiento. A las 20:40 horas, el Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia recibió una llamada alertando de la situación crítica. La menor presentaba asfixia y no podía respirar, lo que llevó a sus familiares a trasladarla al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Sin embargo, se detuvieron en la autovía A-30 cuando la niña perdió el conocimiento. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y los sanitarios del 061, que realizaron maniobras de reanimación, la niña falleció en el lugar.

Servicios Sanitarios de Emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida de una niña, de nueve años de edad, que ha fallecido este sábado por atragantamiento en Valladolises, en el término municipal de Murcia.

A las 20.40 horas de ayer sábado, el Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió una llamada de auxilio alertando de una situación de extrema gravedad. Informaban que una niña de nueve años de edad presentaba un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar.

Ante la desesperación de la situación, los familiares ya habían iniciado el traslado por medios propios con destino al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Sin embargo, durante el trayecto, se vieron obligados a detener el vehículo en la autovía A-30, en las inmediaciones del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, al ver que la menor perdía el conocimiento.

Al lugar de los hechos, en la citada autovía, se desplazaron de inmediato patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. A su llegada, los sanitarios iniciaron rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el intento por salvar la vida de la pequeña, aunque lamentablemente, y a pesar de los intensos de los servicios de emergencia, falleció en el lugar.

