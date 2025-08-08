Ahora

Accidente mortal

Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida de gravedad en los Alpes suizos

Los Alpes suizos, en una imagen de archivo. Los Alpes suizos, en una imagen de archivo. Europa Press
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos y su compañera, también catalana, han resultado herida grave.

Según ha informado este viernes el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en su cuenta de X, el accidente de esta pareja de excursionistas catalanes ocurrió ayer en los Alpes suizos. "Quiero trasladar el pésame a toda la familia y amistades del alpinista vecino de Terrassa que falleció en el suceso y desear la pronta recuperación de la mujer, herida de gravedad", ha escrito.

El delegado del Gobierno también ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.

