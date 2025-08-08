Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida de gravedad en los Alpes suizos

El contexto Según ha informado el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el accidente ocurrió este jueves en los Alpes suizos. "Quiero trasladar el pésame a toda la familia y amistades del alpinista vecino de Terrassa que falleció en el suceso y desear la pronta recuperación de la mujer, herida de gravedad", ha escrito.

Un alpinista catalán de Terrassa ha fallecido en un accidente en los Alpes suizos, mientras que su compañera, también catalana, ha resultado gravemente herida. Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña, informó sobre el suceso a través de su cuenta de X, expresando sus condolencias a la familia y amigos del fallecido y deseando una pronta recuperación para la mujer herida. Prieto también indicó que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y el Ministerio de Asuntos Exteriores para acelerar el proceso de repatriación del cuerpo.

El delegado del Gobierno también ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.