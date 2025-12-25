Muere ahogado un joven al caer accidentalmente al agua en el puerto de Barcelona

Vista del Port Vell en Barcelona, en una imagen de archivo.

Lo que se sabe El suceso ha tenido lugar durante la madrugada de este jueves en el entorno del Maremagnum del Port Vell cuando el joven, de nacionalidad extranjera, ha caído al agua.

Un joven ha fallecido durante la madrugada de este jueves ahogado al caer de forma accidental a las aguas del puerto de Barcelona, según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

El suceso ha tenido lugar tras la Nochebuena en el entorno del Maremagnum del Port Vell cuando el joven, de nacionalidad extranjera, ha caído al agua.

Testigos del accidente han avisado a los servicios de emergencias, que han desplazado al lugar a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido reanimar al joven.

Se da la circunstancia de que el accidente ha tenido lugar en la zona en la que horas después se ha celebrado la 116ª Copa Nadal de natación en aguas del Port Vell, que ha reunido a 403 nadadores, 137 de ellos mujeres, la tercera mayor participación de su historia en la prueba de aguas abiertas más antigua de España y una de las más longevas de Europa.

