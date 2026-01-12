Ahora

MONJAS DE BELORADO

Muere a los 89 años Getsemaní, una de las monjas de Belorado en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences

¿Por qué es importante? Sus hermanas han expresado en un comunicado que el fallecimiento tuvo lugar el pasado viernes en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences (Burgos).

Imagen del Monasterio de Belorado (Burgos)Imagen del Monasterio de Belorado (Burgos)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las monjas de Belorado han hecho público que Getsemaní, una de sus hermanas, falleció el pasado viernes 9 de enero a los 89 años de edad en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences, ubicado en la provincia de Burgos.

Así lo han transmitido a través de un comunicado en el que han señalado que "este desenlace era altamente probable", puesto que el "traslado de monjas de edad avanzada, su alejamiento del entorno afectivo y emocional", así como "la separación de la comunidad con la que habían convivido durante décadas podían derivar en un acontecimiento trágico". "Pese a ello, dichas advertencias no fueron atendidas, ni tenidas en cuenta", han aseverado.

Por otra parte, han transmitido que durante la intervención policial que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, "nadie quiso hacer caso de las advertencias de las monjas sobre la medicación y los cuidados de las mayores, siendo precisamente esta monja la que presentaba las patologías más delicadas y con al que había que extremar las precauciones". Asimismo, han asegurado que el hecho del traslado ha sido lo que la ha desestabilizado "por completo".

¿Quién era sor Getsemaní?

"Una mujer de gran sabiduría y discernimiento. Cauta, prudente, amante del diálogo y del silencio, supo armonizar lo antiguo con lo nuevo. Maestra de profesión, fue una gran religiosa. Destacó por su inteligencia interior: profunda, pedagógica y sabia, enseñó a las monjas jóvenes a vivir conforme al carisma de las clarisas. De personalidad fuerte y muy querida por la comunidad, poseía un innato espíritu franciscano", así han definido sus hermanas a su compañera fallecida.

Además, las religiosas han anunciado que cuentan con un certificado emitido por un neurólogo vasco, responsable del seguimiento médico, que indicaba de forma expresa que "no era aconsejable su traslado".

Por último, las hermanas más jóvenes han expresado que han tenido conocimiento del fallecimiento de su hermana de "manera casual, sin haber sido notificadas ni avisadas", pese a que muchas de ellas habían llegado a convivir cerca de 40 años con ella.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las víctimas de la DANA estallan contra Pradas y Cuenca con insultos y gritos en los juzgados: "Asesinos"
  2. Sánchez anuncia la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas
  3. Última hora en Venezuela, en directo | El papa León XIV se reúne con María Corina Machado en el Vaticano
  4. Feijóo acusa a Sánchez de "comprar poder e impunidad" con la nueva financiación autonómica: "Si necesita oxígeno político que se vaya a correr por las mañanas"
  5. Trump afirma que los líderes de Irán quieren "negociar" con EEUU: "Ellos llamaron. Se está preparando una reunión"
  6. Ozempic no es mágico: dejar de tomar fármacos para adelgazar va seguido de un aumento de peso