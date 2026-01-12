Muere a los 89 años Getsemaní, una de las monjas de Belorado en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences

¿Por qué es importante? Sus hermanas han expresado en un comunicado que el fallecimiento tuvo lugar el pasado viernes en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences (Burgos).

Las monjas de Belorado han hecho público que Getsemaní, una de sus hermanas, falleció el pasado viernes 9 de enero a los 89 años de edad en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences, ubicado en la provincia de Burgos.

Así lo han transmitido a través de un comunicado en el que han señalado que "este desenlace era altamente probable", puesto que el "traslado de monjas de edad avanzada, su alejamiento del entorno afectivo y emocional", así como "la separación de la comunidad con la que habían convivido durante décadas podían derivar en un acontecimiento trágico". "Pese a ello, dichas advertencias no fueron atendidas, ni tenidas en cuenta", han aseverado.

Por otra parte, han transmitido que durante la intervención policial que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, "nadie quiso hacer caso de las advertencias de las monjas sobre la medicación y los cuidados de las mayores, siendo precisamente esta monja la que presentaba las patologías más delicadas y con al que había que extremar las precauciones". Asimismo, han asegurado que el hecho del traslado ha sido lo que la ha desestabilizado "por completo".

¿Quién era sor Getsemaní?

"Una mujer de gran sabiduría y discernimiento. Cauta, prudente, amante del diálogo y del silencio, supo armonizar lo antiguo con lo nuevo. Maestra de profesión, fue una gran religiosa. Destacó por su inteligencia interior: profunda, pedagógica y sabia, enseñó a las monjas jóvenes a vivir conforme al carisma de las clarisas. De personalidad fuerte y muy querida por la comunidad, poseía un innato espíritu franciscano", así han definido sus hermanas a su compañera fallecida.

Además, las religiosas han anunciado que cuentan con un certificado emitido por un neurólogo vasco, responsable del seguimiento médico, que indicaba de forma expresa que "no era aconsejable su traslado".

Por último, las hermanas más jóvenes han expresado que han tenido conocimiento del fallecimiento de su hermana de "manera casual, sin haber sido notificadas ni avisadas", pese a que muchas de ellas habían llegado a convivir cerca de 40 años con ella.

