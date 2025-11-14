Los Mossos investigan un presunto crimen machista en Barcelona

Los detalles Una mujer ha muerto este viernes en el hospital, donde permanecía ingresada tras una agresión recibida el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí por parte de su pareja.

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto crimen machista en el distrito de Sant Martí, Barcelona, después de que una mujer haya muerto este viernes en el hospital, donde permanecía ingresada tras una agresión recibida por parte de su pareja.

Los agentes localizaron a esta mujer en la calle, herida en estado crítico, el pasado 18 de octubre y fue trasladada a un centro hospitalario.

Por este motivo, los Mossos detuvieron a su pareja, de 30 años, que pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

