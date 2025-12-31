Detenido un hombre de 37 años tras confesar el asesinato de su madre en El Vendrell (Tarragona)

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer a manos supuestamente de su hijo en El Vendrell, en Tarragona, este miércoles 31 de diciembre.

El hombre, de 37 años, ha sido detenido y habría sido él mismo quien alertó a las autoridades para confirmar lo sucedido, según ha informado 'Diari de Tarragona'.

De momento, la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido el caso e investiga lo ocurrido como caso de violencia doméstica al tratarse del hijo de la víctima.

Alrededor de las 13:40 los Mossos han sido alertados de la localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio. Los Mossos d'Esquadra, así como el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), se desplazaron al lugar de los hecho, pero solo pudieron confirmaron su muerte.

Mientras, la autoridad judicial ha decretado el secreto de autos, según han comunicado.

