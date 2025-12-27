Millonarios en Valencia y Mondragón en plenas fiestas... y no por la Lotería de Navidad

¿Qué ha pasado? Un acertante de Euromillones se hace con un contante de 54 millones de euros mientras que el Cuponazo de la ONCE riega a algunos valencianos con más de seis millones.

La suerte ha sonreído a varias zonas de España tras los recientes sorteos de lotería. Un afortunado en Mondragón, Guipúzcoa, ha ganado más de 54 millones de euros gracias a los Euromillones, validando su boleto en el centro comercial Eroski. Además, otro acertante en León ha conseguido un premio de segunda categoría de más de 70.000 euros. Por otro lado, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.280.000 euros en ocho comunidades, destacando Valencia, donde se han distribuido más de seis millones de euros. En Burjassot y Benaguasil se han entregado 40.000 euros cada uno.

En concreto, el ya multimillonario gracias a los Euromillones ha validado su boleto en Mondragón (Guipúzcoa), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 54.026.007 euros tras hacerse con su apuesta en el despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola.

No ha sido el único que acabará el año con algo más de dinero en la cuenta gracias a los Euromillones. En España también se ha dado un boleto acertante de segunda categoría, algo más de 70.000 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de León.

En cuanto al Cuponazo, la mayoría del premio se ha repartido en Valencia, aunque unos 40.000 euros han ido a parar a Burjassot y otros 40 a Benaguasil. "Estoy como un flan. Casi no puedo sujetar el teléfono y no creo que pueda dormir", señalaba a la ONCE el vendedor de Valencia, que tiene su puesto en la puerta del Centro Comercial Arena, frente al campo del Levante UD. El boleto, acabado en 13, suele ser el número habitual de un cliente de siempre.

En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes, 26 de diciembre, ha repartido 9.280.000 euros entre ocho comunidades autónomas.

