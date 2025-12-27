Ahora

Lluvia de millones

Millonarios en Valencia y Mondragón en plenas fiestas... y no por la Lotería de Navidad

¿Qué ha pasado? Un acertante de Euromillones se hace con un contante de 54 millones de euros mientras que el Cuponazo de la ONCE riega a algunos valencianos con más de seis millones.

Vista en detalle de varias papeletas de los sorteos de Euromillones, Bonoloto, Primitiva, Gordo, dentro de una administración de loterías española.Bonoloto, Primitiva, Euromillones... Comprueba tus papeletas en los sorteos de esta jornada.EP
Parece que llegada la Navidad la única forma de conseguir hacerse con algo de dinero viene de la Lotería, pero la suerte ha querido regar de millones algunas zonas de España después de que se celebrara el famoso sorteo el pasado día 22. Un acertante de primera categoría se ha hecho con un contante de más de 54 millones de euros gracias a los Euromillones. No ha sido el único. El último Cuponazo de la ONCE también ha dejado un interesante pellizco en Valencia repartiendo más de seis millones de euros.

En concreto, el ya multimillonario gracias a los Euromillones ha validado su boleto en Mondragón (Guipúzcoa), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 54.026.007 euros tras hacerse con su apuesta en el despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola.

No ha sido el único que acabará el año con algo más de dinero en la cuenta gracias a los Euromillones. En España también se ha dado un boleto acertante de segunda categoría, algo más de 70.000 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de León.

En cuanto al Cuponazo, la mayoría del premio se ha repartido en Valencia, aunque unos 40.000 euros han ido a parar a Burjassot y otros 40 a Benaguasil. "Estoy como un flan. Casi no puedo sujetar el teléfono y no creo que pueda dormir", señalaba a la ONCE el vendedor de Valencia, que tiene su puesto en la puerta del Centro Comercial Arena, frente al campo del Levante UD. El boleto, acabado en 13, suele ser el número habitual de un cliente de siempre.

En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes, 26 de diciembre, ha repartido 9.280.000 euros entre ocho comunidades autónomas.

