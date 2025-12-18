Los migrantes desalojados en Badalona se quedan sin solución habitacional y medio centenar pasan la noche en una plaza contigua al edificio

Varias personas desalojadas del B9 de Badalona, a 17 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España)

El contexto Los Mossos d'Esquadra desalojaron en la mañana de este miércoles el inmueble del antiguo instituto B9 tras una orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Badalona, que tiene previsto reconvertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana, una ejecución que ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas.

Medio centenar de personas, principalmente inmigrantes subsaharianos, fueron desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona y pasaron la noche en una plaza frente al edificio, instalando tiendas de campaña y encendiendo hogueras para combatir el frío. Los Mossos d'Esquadra, junto con la Guardia Urbana, permanecen en el lugar para evitar una nueva ocupación. El desalojo, ordenado judicialmente para reconvertir el edificio en una comisaría, dejó a unas 400 personas sin hogar. El alcalde Xavier García Albiol defendió la medida, afirmando que Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad y que no se invertirá en soluciones habitacionales para los desalojados, salvo para casos de especial vulnerabilidad.

Medio centenar de personas que fueron desalojadas este miércoles del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) han pasado la noche en una plaza que se encuentra delante del edificio desokupado, donde han instalado una decena de tiendas de campaña.

Los desalojados, la mayoría migrantes subsaharianos, han encendido hogueras para combatir el frío nocturno junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos d'Esquadra. Efectivos de los Mossos y de la Guardia Urbana de Badalona permanecen en el lugar con el objetivo de que el edificio desalojado no vuelva a ser okupado por las personas que permanecen en los alrededores.

El desalojo del mayor asentamiento de personas sin techo en Cataluña se saldó con 19 detenidos, la mayoría en aplicación de la ley de extranjería, y 181 personas identificadas. El alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, celebró que se llevara a cabo el desalojo tras un proceso judicial de más de dos años, "una actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", señaló.

"Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle", según defendió este miércoles.

Albiol aseguró que el Ayuntamiento de Badalona no invertirá "ni un euro" en dar una solución habitacional a los desalojados, más allá de una quincena de personas de especial vulnerabilidad de las que se ocuparon los servicios sociales.

