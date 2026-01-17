Ahora

Varios evacuados

Al menos una decena de heridos, uno de ellos grave, en el incendio de un piso en Alhendín, Granada

Los detalles Todos los afectados han sido trasladados a un centro hospitalario, entre ellos, tres menores, apunta el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Camión de Bomberos del servicio de Andalucía.Camión de Bomberos del servicio de Andalucía.EP
Al menos una decena de personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras incendiarse en la madrugada de este sábado un piso en la localidad granadina de Alhendín, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 recibió el primero de varios avisos sobre las 5:10 horas. Vecinos pidieron ayuda e indicaron que había un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra y que varias personas estaban pidiendo ayuda desde los balcones.

Inmediatamente, la entidad coordinadora de Emergencias activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

A su llegada, los operativos de Emergencias han confirmado que al menos una decena de personas han resultado heridas de diversa consideración en este suceso, una de ellas una mujer que presenta heridas de gravedad. Todos han sido ya evacuados a un centro hospitalario, entre ellos, tres menores.

Las mismas fuentes han explicado que una veintena de personas han tenido que ser evacuadas, algunas de las cuales fueron rescatadas de los balcones donde se habían refugiado del incendio.

