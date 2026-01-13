Ahora

Denunciado ante la Guardia Civil

Un menor de 12 años secuestra, tortura y quema a un compañero de clase en Los Barrios

Los detalles El niño tiene quemaduras y ampollas por todo el cuerpo, producidas después de que el agresor quemase un cuchillo con un mechero y lo pusiese sobre la piel de la víctima. También le habría atacado con una llamarada procedente de un aerosol en contacto con el gas.

La familia de un menor de 11 años ha denunciado la agresión que ha sufrido su hijo por parte de un compañero de clase, de 12 años, que le habría torturado y retenido durante varias horas. Según informa 'Diario Área' y ha podido confirmar laSexta, la denuncia ya ha sido interpuesta ante la Guardia Civil por vejaciones, amenazas, retención contra su voluntad y lesiones físicas.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando la víctima se encontraba en el domicilio de su supuesto amigo. El menor logró huir del lugar y regresar a su domicilio, donde fue atendido de inmediato por su familia.

Ha sido el padre del pequeño quien ha difundido las imágenes de cómo quedó el cuerpo de su hijo tras las agresiones, explicando al citado medio que le trasladaron a un centro sanitario para la evaluación y tratamiento de las lesiones. El menor se encuentra actualmente bajo seguimiento médico y psicológico.

El padre detalla que el presunto agresor quemó un cuchillo con un mechero y lo puso sobre la piel de la víctima, atacándole, además, con una llamarada procedente de un aerosol en contacto con el gas. Además de las heridas que pueden verse en las imágenes, el padre cuenta que su hijo también se ha visto afectado en sus partes íntimas y en el trasero.

