Matan a puñaladas a un hombre de unos 50 años tras una pelea en un bar en Puente de Vallecas

¿Qué ha pasado? Después de recibir una puñalada en la zona del pecho, cerca de la axila izquierda, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria para morir en el mismo lugar de los hechos.

Agentes de Policía y el SAMUR, en Vallecas
Un hombre de unos 50 años ha muerto después de recibir una puñalada en el pecho en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, tras una discusión con otro individuo en un bar de la zona. El presunto autor, de 58 años, ya está detenido acusado de un delito de homicidio, tal y como han informado a EFE fuentes policiales.

Todo sucedió a eso de las 22:00 de la noche del viernes, cuando el hombre recibió una herida con un arma blanca en la zona del pecho, cerca de la axila izquierda, a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles.

Al lugar se desplazaron primero agentes de la Policía Municipal de Madrid, que realizaron un taponamiento de urgencia para contener la hemorragia mientras esperaban la llegada de los servicios médicos.

Pocos minutos después, los efectivos del SAMUR-Protección Civil asumieron la asistencia sanitaria para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar después de que el hombre entrase en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de que prolongaron los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, finalmente no pudieron revertir el estado del paciente y terminaron confirmando su muerte en el lugar de los hechos.

Además de policías de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, a la zona se desplazaron agentes de Policía Científica y del grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.

