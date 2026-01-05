Matalascañas (Huelva) pide la intervención "urgente" de la UME ante el temporal que obliga a desalojar un edificio por "riesgo de colapso"

Los detalles Los informes técnicos confirman que el mar ha llegado hasta los cimientos del Alcotán. La Guardia Civil y la Policía Local han desalojado el edificio, acordonado la zona y el Ayuntamiento ha solicitado la intervención de la UME.

El edificio Alcotán en Matalascañas ha sido desalojado tras un fuerte temporal que ha comprometido su estabilidad. La Guardia Civil y la Policía Local de Almonte han acordonado la zona y solicitado la intervención urgente de la Unidad Militar de Emergencias. El Ayuntamiento mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal y pide colaboración ciudadana. La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado apoyo económico para reparar los daños, destacando la importancia del paseo marítimo para la economía local.

El edificio Alcotán, situado en primera línea de la playa de Matalascañas (Huelva), ha sido desalojado de manera urgente por la Guardia Civil y la Policía Local de Almonte tras el fuerte temporal marítimo que azota la zona. Los informes técnicos confirman que el mar ha alcanzado los cimientos del inmueble, poniendo en grave riesgo su estabilidad y elevando la posibilidad de un colapso que podría afectar también a las calles y edificios cercanos.

El Ayuntamiento de Almonte ha asegurado que, priorizando la seguridad de vecinos y visitantes, la zona ha quedado acordonada y con acceso restringido, mientras se evalúa la situación. Ante la gravedad del riesgo, el Consistorio ha solicitado la intervención "urgente" de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, continúa activo el Plan de Emergencias Municipal, y las autoridades insisten en la máxima prudencia y colaboración ciudadana.

El Gobierno asegura apoyo económico y protección de infraestructuras clave

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha reafirmado el compromiso total del Ejecutivo con Matalascañas, especialmente tras los daños ocasionados en el paseo marítimo por el temporal. Rico ha explicado que, cuando el Ayuntamiento presente la solicitud formal, la zona será declarada como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que permitirá activar ayudas económicas para reparar daños en infraestructuras municipales.

La subdelegada ha insistido en que el Gobierno está al lado de los vecinos y del sector empresarial, que está sufriendo de manera directa las consecuencias del temporal. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ya ha destinado más de 21 millones de euros a distintas actuaciones en el municipio, a los que se suman 400.000 euros recientes para subsanar desperfectos en el paseo marítimo, a la altura de Caño Guerrero.

"El paseo marítimo es clave para la seguridad, la economía y el turismo de Matalascañas. Protegerlo es proteger el futuro de cientos de familias que dependen del turismo y los servicios", ha subrayado Rico.

Por último, la subdelegada ha asegurado que el Gobierno no va a fallar a Matalascañas y que seguirá colaborando estrechamente con el Ayuntamiento de Almonte y otras administraciones para que la recuperación del paseo marítimo sea lo antes posible, con los recursos necesarios y con "máximo rigor institucional".

