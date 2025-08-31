Ahora

Fuego en Almería

Más de 80 efectivos continúan las labores de extinción en el incendio de Lubrín, Almería

Los detalles Las labores se han complicado durante estas jornadas por el viento y por la dificultad de acceso al terreno de maquinaria pesada, que obligó a los efectivos a trabajar a mano.

Incendio en Lubrín (Almería).Incendio en Lubrín (Almería).EP
El incendio del término municipal de Lubrín, Almería, y de la Sierra de la Atalaya ha sido uno de los últimos fuegos originados. Un total de 80 efectivos continúan luchando y realizando labores de extinción este domingo, pero el terreno ya está estabilizado.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha indicado a Europa Press que en el lugar también han trasladado seis vehículos autobomba.

Este sábado, vecinos y efectivos respiraban tras anunciarse que la fase 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) quedaba desactivada a las 17.12 horas.

El operativo de extinción trabajó en el flanco noroeste del incendio este sábado en el momento en que seguía activo. Las labores se complicaron por el viento y por la dificultad de acceso al terreno de maquinaria pesada, que obligó a los efectivos a trabajar a mano.

Por su parte, Emergencias 112, ha recibido más de 300 llamadas por este fuego desde el pasado jueves. Se cree que el origen del incendio podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria del municipio.

