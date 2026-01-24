Más de 17.000 opositores luchan por sacar una plaza en el MIR

Los detalles Titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física se examinan este sábado en toda España para conseguir una de las 12.400 vacantes disponibles.

Este sábado, 35.500 opositores en toda España se enfrentarán a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada para optar a 12.400 plazas, tras meses de preparación. Las universidades estarán llenas de nervios y apoyo de familiares. El examen, con 200 preguntas de opción múltiple, comenzará a las 13:30h (12:30h en Canarias). Los estudiantes de Medicina compiten por 9.276 plazas, mientras que los de Psicología por 280. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado suerte a los participantes y reafirmado su compromiso con la sanidad pública, destacando el récord de plazas, un 54% más que en 2018. Las pruebas se realizarán en 25 sedes, con 688 mesas de examen.

Este sábado aulas de toda España acogerán a 35.500 opositores que lucharán por sacar una plaza de las 12.400 disponibles en los exámenes de Formación Sanitaria Especializada tras meses e incluso años de esfuerzo. Así, las universidades estarán inundadas de nervios, flores, pancartas y allegados de los examinados que buscarán celebrar el éxito de sus familiares y amigos.

El llamamiento comienza a las 13:30h (12:30h en Canarias) y el examen, de más de cuatro horas, tratará de 200 preguntas de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta, además de 10 preguntas de reserva.

Entre otros, los estudiantes de Medicina no lo van a tener nada fácil porque optan a 9.276 plazas, mientras que los alumnos opositores de Psicología optan a 280.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado suerte a quienes se presentan este sábado a los exámenes y ha reafirmado su compromiso con la sanidad pública. "El Gobierno de España seguirá trabajando por una sanidad pública de calidad que cuide a quienes nos cuidan", ha dicho el jefe de Estado en un vídeo a través de X.

El presidente ha recordado que son más de 35.500 los titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física los que participarán en una convocatoria que "vuelve a batir récords", con un 54% más plazas que en 2018, ha dicho.

Como cada año, el mayor número de plazas son de formación de médico interno residente (MIR) que han solicitado 17.545 aspirantes. Las pruebas se realizarán en 25 sedes, al menos una por comunidad autónoma, distribuidas en un total de 688 mesas de examen, con dos adicionales ubicadas en el Ministerio de Sanidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.