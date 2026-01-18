Los Marco del siglo XXI: la mítica serie cumple 50 años en pleno aumento del racismo hacia los menores no acompañados

Los detalles El niño viajó de Italia a Argentina en el siglo XIX para escapar de la pobreza. En la serie, se enfrenta a la misma xenofobia que hoy sufren los Mohamed, Teresa, Oksana o Ajmed.

Han pasado cincuenta años desde el estreno de la serie "Marco", que narra la historia de un niño italiano que emigra a Argentina en busca de su madre, reflejando la migración de miles de italianos en el siglo XIX. Aunque es una serie de ficción, su temática sigue siendo relevante en el siglo XXI, donde niños como Marco, ahora llamados Mohamed, Teresa, Oksana, Fernando o Ajmed, enfrentan peligros similares al migrar solos. Estos menores, conocidos como "menores extranjeros no acompañados", sufren xenofobia y enfrentan los riesgos de rutas controladas por mafias. Según Karlos Castilla, profesor de Derechos Humanos, estas rutas migratorias son especialmente peligrosas para los niños que parten de África y Centroamérica hacia Europa y Estados Unidos. Aunque Marco encontró a su madre, muchos niños actuales no logran llegar a su destino, enfrentando más peligros que los que se narran en la serie.

Medio siglo. Cincuenta años. Es el tiempo que ha pasado desde 1976. El que ha pasado desde que se estrenó una serie que emocionó a muchos y a muchas a lo largo del planeta. Desde que se estrenó Marco. Desde que el pequeño y su madre representasen a ese medio millón de italianos que migraron a Argentina en el siglo XIX. Que lo hicieron para escapar de la pobreza. Que dejaron imágenes que, a pesar del tiempo que ha pasado, parecen describir el día a día del siglo XXI.

Porque a pesar de las décadas transcurridas la historia de Marco bien puede estar basada en la actualidad. Bien puede ser el reflejo de un 2026 en el que el niño de 11 años se llamaría Mohamed, Teresa, Oksana, Fernando o Ajmed. Menores que, como él, también pasan frío. Que también se juegan la vida como polizones.

Que también sufren el estigma xenófobo que sufrió Marco en la serie de dibujos. Porque en este 2026, él viajaría bajo la etiqueta de menor extranjero no acompañado. "Llegan montones de tu país pidiendo ayuda. Vete a mendigar allí", le llegan a decir en un momento al niño de apenas 11 años.

Porque lo único diferente es el viaje. Porque ahora es incluso peor ante la presencia de las mafias. Porque en estas rutas se vive el auténtico terror. El miedo. El pánico. El saber que delante puede esperar la muerte y que detrás están las guerras y la violencia que obligan a andar cientos de kilómetros por la selva o por el desierto.

"El concepto de menores no acompañados aparece en los 90 y se consolida en 2005 en el Comité del Derecho a la niñez", cuenta Karlos Castilla, profesor de Derechos Humanos de UPF. En sus palabras, habla de estas rutas y destaca "dos importantes": "Niños y niñas que parten de África y los que salen de Centroamérica hacia EEUU y a Europa".

Son unos 100.000 los niños que cruzaron solos la frontera hacia los Estados Unidos. Son más de 16.000 los que hay registrados en España. Son muchos, la mayoría, los que no llegan a su destino.

Los que, como dice el profesor Kastilla, se encuentran "con más riesgos y peligros" que el propio Marco. Que un Marco que encontró a su madre y que tuvo que soportar la xenofobia y el racismo como tantos otros miles y miles de niños en pleno siglo XXI. Un marco que, en su cabeza, tan solo tenía un deseo: "Cuando volvamos a Génova estudiaré para ser un gran médico. Y será cuando vuelva a Argentina para ayudar a todos los emigrantes enfermos".

Sí, es una serie de ficción. Una sobre un niño de 11 años y de su madre que salen de Italia para escapar de la pobreza. Una sobre un menor no acompañado que sufre el racismo y la xenofobia en Argentina. Una que, 50 años después del estreno de la serie y estando ya en el siglo XXI, ve cómo la realidad es incluso más dura que los hechos que narra.

