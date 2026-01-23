Ahora

"Conocer la verdad"

Los maquinistas piden personarse como acusación popular en las causas por los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Qué han dicho? El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pretende así "exigir responsabilidades penales y colaborar activamente en la investigación para determinar con rigor las causas" de ambos incidentes.

Los dos últimos cuerpos hallados bajo el Alvia cierran la lista de desaparecidos: 45 muertos en el accidente de Adamuz
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado este viernes que se personará como acusación popular en las causas en las que se investigará los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Así lo han confirmado en un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguran que con su personación pretenden "exigir responsabilidades penales y colaborar activamente en la investigación para determinar con rigor las causas" de ambos incidentes.

SEMAF ha tomado la decisión de participar en los procesos, según ellos mismos han explicado, tras "una valoración con nuestra asesoría jurídica". En su comunicado, además, dejan claro que darán "todo para conocer la verdad, exigir justicia y afianzar la seguridad ferroviaria".

*Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La investigación apunta a una "fractura del carril" anterior al paso del Iryo como principal hipótesis del descarrilamiento de Adamuz
  2. La borrasca Ingrid obliga a parar a centenares de camiones y pone en peligro el abastecimiento en supermercados de toda España
  3. La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del accidente del Alvia en Angrois y absuelve al exalto cargo de Adif
  4. Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de Trump: "Está fuera del marco de Naciones Unidas"
  5. Julio Iglesias trasladó a varias empleadas internas de República Dominicana a España con un visado de turista
  6. Condenado a 36 años de cárcel el autor del triple homicidio de tres hermanos en Morata de Tajuña, Madrid