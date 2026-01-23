Los maquinistas piden personarse como acusación popular en las causas por los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Qué han dicho? El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pretende así "exigir responsabilidades penales y colaborar activamente en la investigación para determinar con rigor las causas" de ambos incidentes.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado su intención de personarse como acusación popular en las investigaciones de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). A través de sus redes sociales, SEMAF ha manifestado que su objetivo es exigir responsabilidades penales y colaborar activamente en las investigaciones para esclarecer las causas de ambos incidentes. La decisión de participar en los procesos legales se tomó tras una evaluación con su asesoría jurídica. El sindicato se compromete a buscar la verdad, exigir justicia y fortalecer la seguridad ferroviaria.

*Noticia en ampliación.

