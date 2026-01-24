Maquinistas, interventores o revisores: las figuras clave en un tren en caso de accidente ferroviario

Los detalles Cuando ocurre un suceso como el de Adamuz, Córdoba, se activa un protocolo muy preciso ya que cada minuto cuenta, en el que el conductor asume la máxima autoridad del convoy.

El accidente ferroviario en Adamuz ha puesto de relieve el protocolo que se activa en caso de incidentes en trenes. El maquinista es la figura de autoridad principal y debe detener el tren y alertar al centro de control, como hizo el conductor del Iryo tras el siniestro. El interventor coordina la evacuación y da instrucciones a los pasajeros; en el caso del Alvia, la interventora asumió el liderazgo tras el fallecimiento del conductor. Los revisores actúan como apoyo directo, tranquilizando a los pasajeros y evitando el pánico, mientras el centro de control coordina la llegada de servicios de emergencia.

El terrible accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo pasado en el municipio cordobés de Adamuz ha levantado dudas sobre quiénes son las figuras principales en un tren en caso de incidente y es que cuando ocurre un suceso como el de Andalucía, se activa un protocolo muy preciso porque cada minuto cuenta.

Como no podía ser de otro modo, el maquinista es la primera figura de autoridad del tren y en caso de accidente, primero debe detenerlo de forma segura y dar aviso al centro de control. Tras el accidente en Adamuz fue el conductor del Iryo quien alertó de inmediato a la madrileña estación de Atocha.

"Hola, Atocha, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", fue la primera comunicación tras la tragedia. "Me dicen por aquí que bajes pantógrafos", respondieron desde la estación mientras el maquinista insistió en que tenía el tren totalmente bloqueado.

Tras el maquinista, la siguiente autoridad es el interventor, encargado de coordinar la evacuación y dar instrucciones a los pasajeros. En el caso del Alvia, con el conductor fallecido, la interventora se convirtió en la máxima autoridad.

Cuando este segundo tren impactó, Atocha se puso en contacto con él, sin respuesta, por lo que finalmente habló con la interventora, que tenía un golpe en la cabeza.

Mientras tanto, los revisores deben actuar conforme al protocolo y pasan a ser el primer apoyo humano directo para los pasajeros. Como bien hizo el revisor del Iryo, deben tranquilizar a los pasajeros y evitar situaciones de pánico, a la espera de instrucciones.

"Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor esa persona está pendiente de las demás personas del coche. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren, no sabemos en qué condiciones están las vías", dijo uno de los revisores en el momento del accidente.

A partir de ese momento, el centro de control debe coordinar la llegada de los servicios de Emergencias y la posterior evacuación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.