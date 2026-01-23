Un maquinista que circuló 40 minutos antes por el lugar del accidente en Adamuz asegura que "no notó nada": "No es de las líneas más problemáticas"

¿Qué ha dicho? El maquinista Miguel Yunquera defiende que pasó "con normalidad" por el lugar del accidente y corrobora que la vía se había renovado. "Es un accidente raro", reconoce.

El maquinista de Alta Velocidad de Renfe, Miguel Yunquera, ofrece su testimonio sobre el accidente en Adamuz (Córdoba), donde murieron 45 personas tras el choque de dos trenes. Yunquera, que pasó por el lugar 40 minutos antes del accidente, no notó irregularidades en la infraestructura. Destaca que la línea no es de las más problemáticas, señalando otras como la Madrid-Barcelona y Córdoba-Málaga. Considera el accidente un evento "raro" y difícil de imaginar. Aunque la infraestructura estaba renovada, Yunquera subraya la necesidad de una investigación para entender las causas, recordando que los accidentes ferroviarios con víctimas mortales son poco frecuentes.

El maquinista de Alta Velocidad de Renfe Miguel Yunquera aporta su testimonio sobre el accidente en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas tras el choque de dos trenes de Renfe y de Iryo el pasado domingo. En una entrevista en la Cadena Ser, el maquinista explica que pasó 40 minutos antes por el lugar del accidente y que no notó nada, circulando "con normalidad".

Yunquera cuenta que durante estos meses no ha notado problemas "en la infraestructura" de la línea, resaltando "incidencias normales" que pueden producirse en el día a día como con la señalización. "No es de las [líneas] más problemáticas en ese sentido", reconoce.

Para él, dos de las líneas más problemáticas son la Madrid-Barcelona, el tramo Córdoba-Málaga y "bastantes puntos" de la Madrid-Valencia. Sobre el accidente de Adamuz, cree que estamos ante un evento "raro": "Al final los accidentes siempre son un cúmulo de muchas circunstancias que habrá que analizar, eso es lo que tiene que arrojar la investigación, que está abierta. Pero al final, un accidente de este tipo es complejo, es muy difícil de imaginar. De este tipo no pensábamos que pudiera darse".

Es más, asegura que "se notó" que la infraestructura de la zona "estaba renovada". "Vivimos los trabajos porque se hicieron sin cortar la circulación. Se estableció una limitación de la velocidad, se pasaba a menor velocidad y se veían los trabajos. Al finalizar quedó una infraestructura renovada y con todos los aparatos, se veían los desvíos y estaban todos nuevos", explica.

"Yo entiendo que un viajero pueda estar asustado ahora mismo con lo que está pasando: dos accidentes de esta magnitud en el que hay víctimas mortales. O sea, si vemos el número de accidentes con víctimas mortales es reducido, la verdad, pero que haya dos tan seguidos, pues bueno, puede ser indicativo de algo. ¿Lo puede ser? Hasta que no haya una investigación de cada uno de ellos no deberíamos sacar ninguna conclusión de las causas que han motivado estos accidentes", reconoce, recordando que "hay mucha más probabilidad de tener un accidente de coche que de tener cualquier tipo de incidencia en un tren".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.