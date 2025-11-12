Una madre denuncia acoso escolar a su hijo de cinco años en un colegio de Fiñana, Almería

Los detalles La madre ha denunciado que su hijo sufre bullying desde hace ya tres cursos. Afirma que una profesora le gritaba y pellizcaba y que otro alumno le encerró en el baño.

Una madre ha denunciado ante la Guardia Civil el presunto acoso escolar que sufre su hijo de cinco años en un colegio de Fiñana, Almería, desde hace tres cursos. La madre relata que el niño ha sido objeto de burlas, agresiones y amenazas, lo que ha afectado su bienestar, pasando de pesar 20 kilos a solo 12. La administración educativa ha iniciado los protocolos de acoso, con el inspector asesorando al equipo directivo. Además, otra madre ha presentado una reclamación por episodios similares de burla o exclusión hacia sus tres hijos, dos de ellos con necesidades educativas especiales.

Una madre ha denunciado ante la Guardia Civil el presunto acoso escolar que sufre su hijo de cinco años en un colegio de Fiñana, Almería, desde hace ya tres cursos. Denuncia que su hijo ha padecido episodios de burlas y agresiones, que la situación se habría repetido también este curso y que se habría topado con amenazas al acudir al centro.

La progenitora ha hablado con los periódicos 'Ideal' y 'La Voz de Almería', donde ha relatado que el pequeño llegaba a casa sin querer jugar ni comer, al punto de que pasó de pesar 20 kilos a solo 12. Según su testimonio, el niño le contó que una profesora "le gritaba, le cogía del brazo y le daba pellizcos" y que "otro alumno le había encerrado en el baño, le quitaban el desayuno o le trataba a golpes".

La administración educativa ha iniciado los protocolos, según Efe. Fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han confirmado a la agencia que el centro "tiene abierto el protocolo de acoso" y "el inspector de referencia está asesorando al equipo directivo". También han expresado su "rotundo rechazo hacia cualquier manifestación de violencia" y apelado "al respeto como única vía para el fomento de la convivencia positiva entre compañeros en nuestros centros de enseñanza".

Además, según avanza 'La Voz de Almería', otra madre del mismo centro ha presentado también una reclamación por posibles episodios de burla o exclusión hacia sus tres hijos, dos de ellos con necesidades educativas especiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.