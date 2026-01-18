Lucas, unos de los pasajeros del tren Iryo accidentado en Córdoba: "Hay una niña sola, móviles por el suelo... esto es una película de terror"

¿Qué ha dicho? El joven cuenta cómo se ha producido el descarrilamiento y asegura, desde el lugar de los hechos, que podría haber más de una decena de muertos. "Se empezaron a escuchar sonidos de los heridos que les habían caído encima las maletas, hay muchos heridos por vidrio", dice.

Lucas Meriako, pasajero del vagón cinco de Iryo, vivió el terror del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba. Relató a laSexta Noticias cómo el accidente se desarrolló de forma inesperada. Al principio, sintieron golpes en la vía, pero luego se intensificaron. Un tren pasó cerca, provocando vibraciones y un fuerte impacto que hizo pensar que el tren se rompería. Tras el accidente, los pasajeros comenzaron a romper cristales para escapar. Lucas mencionó que alguien de Iryo solicitó ayuda en primeros auxilios para los heridos. En el momento de la entrevista, los Bomberos trabajaban para evacuar a los atrapados, describiendo la escena como una película de terror.

Lucas Meriako ha tenido la mala suerte de vivir en primera persona el terror del descarrilamiento de Adamuz, Córdoba. El joven, pasajero del vagón cinco de Iryo, contaba este domingo a laSexta Noticias cómo se producía el accidente. "Estábamos en el vagón cinco y empezamos a sentir unos golpes en la vía, nada raro, pero de repente los golpes eran más...", retala,

Para el joven, todo se sucedió "como una película". "Nos pasó otro tren por al lado y todo empezó a vibrar mucho más, se sintió un golpe atrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, romper...", asevera mientras relata que han sido evacuados de la zona después de los heridos más graves.

Según Lucas, tras el impacto "se empezaron a escuchar sonidos de los heridos que les habían caído encima las maletas y muchos de ellos con heridas por cristales". Al parecer, fue entonces cuando la gente se empezó a mover al ser consciente de la situación y a romper los cristales para salir. "Se acercó alguien de Iryo para decirnos que si sabíamos algo de primeros auxilios estuviéramos atentos para los compañeros de nuestro vagón", cuenta.

En el momento de la conversación de Lucas con laSexta Noticias, los Bomberos se afanaban por sacar a los pasajeros del primer vagón. "Hay una niña sola, móviles que la gente encuentra en el suelo, verdaderamente esto es una película de terror...", sentencia.

Según Lucas, sobre las 22,56 aún había personas atrapadas entre los convoys accidentados y, posiblemente, más muertos.

