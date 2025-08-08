Logran salvar a una bebé que se ahogaba con una concha en la playa de Algeciras (Cádiz)

Imagen de archivo de gente jugando en la orilla de la playa.

Los detalles Los agentes le realizaron la maniobra de Heimlich y consiguieron que la bebé de 20 meses expulsase la concha. Tras estabilizarla, llamaron a la Cruz Roja que se encarga del socorrismo en las playas y un médico de las inmediaciones también quiso atenderla.

Dos agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz), llamados Álvaro Rey Oliva e Ismael Iglesias Sánchez, salvaron a una bebé de 20 meses que se estaba asfixiando al haberse tragado la concha de una almeja en la playa de Getares.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron este jueves cuando varios bañistas alertaron de lo que estaba ocurriendo a los policías que se encontraban vigilando la zona. Al llegar al lugar donde se encontraba la bebé, sus familiares les indicaron que se estaba ahogando.

En consecuencia, los agentes le practicaron inmediatamente la maniobra de Heimlich. Gracias a ello, consiguieron que la niña expulsase la concha que estaba obstruyendo sus vías respiratorias.

Tras una mejora visible, los policías locales avisaron a Cruz Roja, la entidad que se encarga del servicio de salvamento y socorrismo en las playas. Además, un médico que se encontraba por ahí también quiso atender a la pequeña.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha felicitado a los agentes por su labor, "porque han demostrado que su preparación y formación continuada sirve para salvar vidas". "Los algecireños hemos de estar orgullosos de nuestra Policía Local, integrada por grandes profesionales, que saben dar respuesta de manera inmediata sea cual sea la situación de emergencia que se presente", ha expresado.