Localizan a una joven que había desaparecido en Madrid gracias a la colaboración ciudadana

Los detalles Los agentes han logrado encontrar a una joven que llevaba más de un mes malviviendo en la calle. Menos de 24 horas después de pedir ayuda a la ciudadanía, fue localizada.

Una joven de 35 años, que llevaba desaparecida desde hacía más de un mes, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana. La última vez que se le había visto fue el 12 de agosto entrando en un estanco de Madrid.

"Vino, estuvo mirando y le atendí, pero no noté nada raro", explica la encargada de atenderle ese día, Vanesa González. Después de esto, la pista de la joven, Krystyna, se pierde.

Su familia, que se encuentra en Polonia, estaba desesperada, y es que corría prisa en localizarla porque necesita medicación. Por este motivo, la Policía decidió lanzar una petición de colaboración en todas sus redes sociales.

"Necesitamos vuestra ayuda para localizar a una mujer. Su desaparición es involuntaria y de alto riesgo porque padece una enfermedad mental que podría distorsionar su percepción de la realidad", explica una agente en un vídeo en el que también difunden fotografías de la entonces desaparecida.

Menos de 24 horas después de lanzar esta alerta, los agentes logran localizarla gracias a la llamada de una mujer que vio las imágenes y la reconoció.

Dónde ha estado durante más de un mes es una incógnita. La joven, de 35 años, no habla ni español ni inglés y tenía el móvil apagado. Apareció en la otra punta de Madrid, a más de 15 kilómetros.

Al parecer, durante la última semana estuvo viviendo en Carabanchel. Vivía al raso, según cuentan algunos vecinos que le ayudaban con algo de comida. Un final feliz gracias a la colaboración ciudadana.