Temporal en Girona

Localizan el cuerpo del desaparecido arrastrado por la riera en Palau-sator (Girona)

Los detalles A la espera de idenificar el cuerpo, la víctima sería un vecino de la vecina localidad de Fontanilles, de 63 años, que realizaba un transporte laboral el momento de ser arrastrado por el agua.

El cuerpo del desaparecido después de ser arrastrado con su furgoneta por la riera de Palau-sator (Girona) ha sido localizado en el interior del vehículo, aunque se está pendiente todavía de la identificación, según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Fuentes de emergencias confirman que la furgoneta se ha hallado sobre las 20:30 horas en un lugar de acceso complicado, aunque inicialmente solo quedaba a la vista el techo por el elevado caudal de la riera.

Con la autorización judicial, efectivos de Mossos d'Esquadra y Bomberos de la Generalitat han podido extraer el cuerpo de la víctima, que si se confirma que es el desaparecido se trata de un vecino de la vecina localidad de Fontanilles, de 63 años, que realizaba un transporte laboral el momento de ser arrastrado por el agua.

Desde ese momento se ha desplegado un dispositivo de búsqueda, en el que han participado medios aéreos y submarinistas del grupo de actuaciones especiales (GRAE) de los bomberos. La falta de visibilidad por la vegetación que arrastra el agua en la zona ha dificultado las labores de los cuerpos de emergencia, que también se han enfrentado al fuerte caudal de la riera.

La provincia de Girona se ha visto afectada este martes por un temporal de lluvia que ha provocado también desbordamientos de ríos, carreteras cortadas y la suspensión de la actividad escolar en las comarcas del Gironès, Selva y Alt y Baix Empordà.

