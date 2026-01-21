La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada a menos de 300 metros del lugar del accidente de Adamuz

¿Por qué es importante? Las imágenes, desveladas por 'The New York Times', pueden resultar claves en la investigación de cara a conocer qué ocurrió realmente con los trenes de Iryo y Alvia.

'The New York Times' ha revelado fotografías de una pieza clave en la investigación del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó 42 muertos tras el choque de un tren Alvia y un Iryo. La pieza, un chasis sumergido en un arroyo, fue captada sin estar marcada por investigadores. La Guardia Civil ya la ha incorporado a la investigación. Además, se han encontrado muescas en los vagones del Iryo, posiblemente causadas por una brecha en la vía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la existencia de estas marcas y está por determinar si fueron causadas por un fallo en la soldadura. La pieza podría ser crucial para entender el accidente.

Novedad importante que publica 'The New York Times' que puede dar pistas a la investigación sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), que deja 42 muertos tras el choque de un tren Alvia y un Iryo. El citado medio publica varias fotografías de una pieza desprendida de uno de los trenes, un chasis que se encontraba sumergido en un arroyo a unos 270 metros del lugar del accidente.

Se trata de un enorme trozo que forma parte de los trenes y que la Guardia Civil ya ha incorporado a la investigación, según confirmó Adif. Fue el martes cuando el citado medio captó la imagen de este eje, que no estaba "marcado ni acordonado por los investigadores del Gobierno y no había sido revelado previamente por las autoridades".

Al enseñarles la imagen de la pieza a los investigadores, aseguraron en primer lugar que estaban buscando esa pieza y, posteriormente, añadiendo que no podían hacer comentarios sobre la investigación que está en curso. Fuentes consultadas por la agencia EFE han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza gracias al sistema de infografía forense 3D con drones. De hecho, la pieza ya está en poder de los agentes del instituto armado. Adif también confirmó el mismo martes por la noche que la pieza había sido localizada.

Una parte desprendida de accidente ferroviario en Adamuz en un arroyo cercano

Los expertos aseguran que el descubrimiento de esta pieza podría proporcionar una pista crucial sobre qué salió mal y si partes del propio tren contribuyeron al desastre.

Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo

Este miércoles hemos conocido que se han encontrado muescas del tamaño de una moneda de 50 céntimos en los vagones del Iryo, provocados, presuntamente, por una brecha de la vía, según fuentes citadas por el citado medio. Esas marcas estarían en todos los coches del Iryo que precedían al vagón 6, el que finalmente descarriló.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado poco después que esas marcas existen y que también "dos trenes o tres" que pasaron antes que el Iryo accidentado "tienen marcas similares" a las encontradas en los bogies del Iryo y la cuestión es conocer "si había algo sobre las vías" o "si era la propia vía, que estaba empezando a romperse".

En una entrevista en Telecinco, el ministro ha descartado sin embargo que se pueda establecer una conclusión al respecto, porque se desconoce el motivo de las marcas en los bogies (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) del Iryo.

Muchas preguntas y solo algunas respuestas sobre la tragedia de Adamuz: todo lo que se sabe 48 horas después del accidente

El diario El Mundo concreta que según fuentes de la investigación que están llevando a cabo técnicos de Adif, Renfe, Iryo, Alstom Hitachi, CAF y la CIAF, se podría determinar de forma preliminar que un fallo en la soldadura habría provocado esas muescas en las ruedas. Y añaden que los sucesivos golpes de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora habrían provocado la rotura del carril que, entienden, provocó la salida del coche sexto y que se desencadenara el accidente mortal.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha insistido este miércoles en una entrevista en Antena 3 en que hay que ver si hubo una rotura de carril o de soldadura, que "es lo que ahora parece más probable"; y si en el resto de ruedas del Iryo hay una trazada o muesca previa, así como los trenes que han pasado antes por la vía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.