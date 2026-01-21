Los límites de velocidad de quita y pon en el AVE: peticiones de maquinistas que Puente trata de explicar y no convence

El contexto Primero fue la limitación temporal que llegaba la tarde de este martes en el trayecto Madrid-Barcelona que, si bien estaba previsto que fuera desactivada, no lo ha hecho. Más tarde, se ha implantado la misma medida entre Madrid y Valencia.

Adif ha impuesto nuevos límites de velocidad en las líneas de AVE Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia debido a notificaciones de problemas por parte de los maquinistas. Inicialmente, se redujo la velocidad a 160 km/h, pero la medida se desactivó y reactivó tras nuevas incidencias. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó la situación de "extraordinaria" debido al aumento de notificaciones. Estas restricciones coinciden con la muerte de un maquinista en un accidente en Córdoba y la de un compañero en Rodalies. En respuesta, los maquinistas han convocado una huelga general para febrero, denunciando el deterioro del ferrocarril y exigiendo medidas urgentes.

Los nuevo límites de velocidad que ha impuesto Adif en dos líneas de AVE se ha convertido en noticia esta semana por sus ideas y venidas. En concreto, se trata de las referentes en tramos de las líneas de alta velocidad que conectan, por un lado, Madrid con Barcelona y, por otro, Madrid con Valenciana

La primera limitación temporal a 160 kilómetros por hora llegaba durante la tarde de este martes en un tramo del trayecto Madrid-Barcelona, después de que los maquinistas notificaran varios problemas en ese trayecto. Preguntados sobre esta cuestión, fuentes tanto de Adif como Transportes explicaban a laSexta que la medida duraría solo unas horas.

Precisamente, a primera hora de la mañana de este miércoles la medida se desactivaba, para horas después volver a estar vigente. ¿La razón? Un maquinista ha vuelto a notificar incidencias en ese trayecto, al que se sumaba más tarde el que conecta Madrid-Valencia. En este caso también, la velocidad máxima permitida pasaba de 300 kilómetros por hora a 160.

"Una semana extraordinaria"

Unos de límites de quita y pon que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles: "Esta semana está siendo extraordinaria, porque solo en la Madrid-Barcelona, la semana pasada tuvimos ocho [notificaciones] en un día, ayer [en referencia a este martes] tuvimos 25".

Un flujo que ha crecido todavía más, puesto que "a las diez de la mañana, ya llevábamos 13", ha subrayado Puente, quien ha considerado "que hay una especial atención por parte de quienes tienen la responsabilidad de llevar a los viajeros a su destino". Asimismo, ha subrayado que "se aplican los protocolos".

De esta manera, tanto desde Transportes como desde Adif insisten en que estas idas y venidas son habituales, así como que nunca las comunican. No obstante, en esta ocasión hay más de 40 muertos tras el trágico accidente de este domingo en Adamuz (Córdoba), entre los que se encuentra el maquinista del Alvia siniestrado. A él, además, se sumó este martes un compañero de prácticas en Rodalies que fallecía tras caer un muro de contención sobre la cabina del tren en el que iba.

Unos hechos que han llevado a los maquinistas a convocar una huelga general los días 9, 10 y 11 de febrero. Una anuncio que han hecho a través de un comunicado del sindicato mayoritario en el que denuncian una situación "inadmisible" de "deterioro constante del ferrocarril". Por eso, exige medidas urgentes.

Se trata de la gota que colma el vaso porque el malestar entre los sindicatos no es nuevo. Ya en agosto, a través de una carta, pidieron rebajar la velocidad en las vías ante la falta de confortabilidad y fiabilidad. Una misiva que el ministro Puente debió ignorar, porque unos tres meses más tarde, proponía lo contrario: subir la velocidad de los AVEs a los 350 kilómetros por hora en la línea Madrid - Barcelona. Según él "porque el trazado que tiene esa línea" lo permitía.

