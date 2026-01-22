Liberado en Alicante un hombre secuestrado por la red criminal sueca Dalen tras tres días de cautiverio

Los detalles El grupo exigía a sus familiares un rescate de 800.000 coronas noruegas, unos 70.000 euros, y enviaba vídeos en los que se veía a la víctima siendo brutalmente agredida.

Agentes de la Policía Nacional han liberado en apenas tres días a un ciudadano noruego que había sido secuestrado en la provincia de Alicante por la organización criminal sueca conocida como Dalen o Dalennätverket.

El grupo exigía a sus familiares un rescate de 800.000 coronas noruegas, unos 70.000 euros, y enviaba vídeos en los que se veía a la víctima siendo brutalmente agredida.

La investigación se inició tras el aviso del oficial de enlace de Noruega en España, que alertó del secuestro de uno de sus ciudadanos por parte de esta red criminal, presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas y armas.

Según ha confirmado la Policía Nacional, el secuestro fue el último paso de una escalada de amenazas. En un primer momento, los miembros de la organización robaron los perros de la víctima, exigiendo dinero a cambio de su liberación.

Ante la negativa del afectado a pagar, los delincuentes dieron un paso más y decidieron secuestrarlo, manteniéndolo retenido durante tres días. Durante el cautiverio, los secuestradores enviaron vídeos a un familiar que residía en Noruega y a un amigo del secuestrado afincado en Alicante.

Agresiones reiteradas

En esas grabaciones se observaban agresiones reiteradas, acompañadas de amenazas de muerte si no se abonaba el rescate exigido. Los negociadores de la Policía lograron controlar todas las comunicaciones, manejar los tiempos de la negociación y avanzar en la localización de los autores.

Gracias a esta estrategia, la víctima fue liberada sin que se llegara a pagar el rescate, en un plazo inferior a 72 horas. El hombre fue trasladado a un centro sanitario, donde fue atendido por numerosas lesiones en el rostro y el tórax, compatibles con las agresiones sufridas durante el secuestro.

Finalmente, los agentes detuvieron a cuatro personas en un aparcamiento de un centro comercial de Alicante. Uno de los arrestados portaba la documentación personal del secuestrado, mientras que otro llevaba el mismo calzado que aparecía en los vídeos enviados a la familia como prueba de vida.

Tres de los detenidos han ingresado en prisión como presuntos responsables de delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal. El cuarto ha quedado a disposición judicial.

La red criminal Dalen es conocida por su extrema violencia y por operar a nivel internacional. Varios de sus líderes cumplen actualmente condena en Suecia por delitos graves que van desde la extorsión hasta el secuestro. Entre sus antecedentes figura el sonado secuestro del rapero sueco Einár en 2020, un caso que conmocionó al país nórdico.

Por su parte, la Policía advierte de que esta organización parece haber encontrado en la costa española un nuevo escenario para sus actividades, lo que refuerza la cooperación internacional entre cuerpos policiales para combatir este tipo de delincuencia organizada.

