El Pleno del Congreso debate este jueves los vetos de PP y Vox a la Ley Trans y a la reforma del aborto, norma esta última a la que Ciudadanos también ha expresado su rechazo al registrar un texto alternativo, aunque previsiblemente serán rechazados al no contar con la mayoría suficiente.

Una vez supere las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, la Ley Trans, que contempla el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales, tiene un camino parlamentario arduo, dado que cuenta con el rechazo de una parte del movimiento feminista, así como de destacados socialistas como la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo.

No obstante, el PSOE, según afirmó el portavoz del grupo socialista, Patxi López, no va a dar libertad de voto a la ley y espera que en la tramitación parlamentaria se hable con tranquilidad para buscar el mejor modo de que los derechos de las feministas y las personas trans no colisionen.

Autodeterminación de género

En concreto, el texto permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género". Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses. Este cambio se podrá hacer desde los 16 años, aunque entre los 14 y los 16 años los menores podrán presentar la solicitud con autorización de sus representantes legales. A partir de los 12, podrán cambiar de nombre y solicitar el cambio de sexo ante la jurisdicción voluntaria.

Prohíbe las terapias de conversión

El proyecto prohíbe por primera vez las llamadas terapias de conversión, las que prometer cambiar la orientación sexual, incluso si estas se producen con la autorización del interesado.

No, no se podrá cambiar de sexo para evitar condenas

Uno de los bulos más extendidos es que con el cambio de sexo muchos hombres podrían evitar una codena. Sin embargo, la ley prevé y prohíbe expresamente este supuesto ya que señala que "la rectificación de la mención registral no alterará las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral".

Lesbianas y bisexuales podrán filiar sus hijos sin estar casadas

Además, modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas y, entre otras cosas, contempla un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.

El PP la critica por "ideologizada"

En su enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno, el PP considera que el proyecto de ley trans y de derechos LGTBI está "ideologizado" y es "incorrecto desde el punto de vista técnico-jurídico y de cuestionable constitucionalidad". Los populares rechazan la "autodeterminación de género" y que se pueda equiparar el género al sexo.

Vox, por su parte, esgrime que el proyecto de ley es una "batería de medidas de adoctrinamiento e ingeniería social", cuestiona que se imponga la "ideología de género" por encima del sexo y advierte de que permitir el cambio de sexo por la mera voluntad abre la puerta a "varones biológicos" en deportes de mujeres y otros ámbitos específicamente femeninos, como prisiones, aseos o casas de acogida.

Desde la comisión de Igualdad del Congreso, la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, mostró este miércoles su deseo de que "sin hacer demasiado ruido, pero sí garantizando todos los derechos", puedan aprobarse ambas leyes porque, según dijo, "las mujeres de derechas también necesitan estos derechos".

"El machismo no entiende de ideología y va igual a por mujeres de derechas y de izquierdas, ojalá mañana hubiera alguna mujer valiente de derechas que no votara en contra porque eso marcaría la diferencia. Ojalá verlas ahí", manifestó.