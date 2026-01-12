Ahora

NO TENÍAN PIEDAD

Les seguían hasta el portal y les atacaban sin piedad: cuatro detenidos por 12 robos con violencia a ancianos

¿Por qué es importante? Los atracadores los seleccionaban en zonas comerciales y cajeros y les seguían hasta el portal. Una vez dentro, les atacaban sin piedad para llevarse su dinero y joyas. Operaban en Madrid, Barcelona y Valladolid.

Imagen de la banda de atracadores en uno los robos realizados en Madrid
La Policía Nacional ha detenido a una banda de ladrones que atracaban a personas mayores en sus portales con el objetivo de robarles dinero o joyas. Concretamente, los agentes han arrestado a cuatro personas acusadas de haber cometido 12 hurtos con violencia, aunque dos han quedado en libertad. En este sentido, se trata de "dos hombres y dos mujeres", ha señalado María Muñoz, portavoz de la Policía.

Esta banda "seleccionaba a las víctimas en las inmediaciones de bancos y zonas comerciales", ha detallado Muñoz. Los ancianos no sabían que les seguían, se sentían seguros dentro de su casa, pero una vez dentro les atacaban sin piedad. De hecho, según las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un edificio en el centro de Madrid hace tres meses, se puede apreciar como un matrimonio entra en su portal, a continuación lo hacen los delincuentes, que redujeron al hombre con un mataléon y a ella, pese a resistirse, le quitaron el reloj y dos pulseras.

De este ataque, el hombre terminó con una brecha en la cabeza y ella con un tremendo susto. No obstante, tras la detención han podido recuperar lo sustraído. Sin embargo, en otras ocasiones las heridas han sido mayores. "Llegaron a arrastrarlas y una de las víctimas perdió la audición en uno de los oídos", ha asegurado Muñoz.

