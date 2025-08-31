laSexta estrena nueva temporada: compromiso con la información veraz para hacer periodismo contra el caos

Desde este próximo lunes y con la llegada de septiembre, laSexta estrena nueva temporada con la vuelta de todos los programas. 24 horas de información ininterrumpida con los debates más plurales, las noticias de última hora y toques de humor.

Con este próximo lunes llega septiembre y ya está todo listo en laSexta para una nueva temporada con la vuelta de todos los programas. Las vacaciones nos han sentado bien porque volvemos renovados para hacer periodismo contra el caos.

Antonio García Ferreras coge las riendas para afrontar un otoño que viene más Al Rojo Vivo que nunca y con él vendrán más análisis y reacciones en directo a la actualidad nacional e internacional.

Con Helena Resano verán los informativos del mediodía, un resumen de las noticias más importantes de la mañana. Y, a la noche, Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez os esperan para desgranar los detalles y los por qués de las noticias del día. Todo siendo fieles a nuestros compromisos de siempre: periodismo contra el caos.

También vuelve laSexta Clave para dar una profundidad informativa, pero desde otro prisma con Jokin Castellón y su equipo. Pero, antes, viene la diversión con Zapeando y la merienda corre de la cuenta de Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde, quienes también contarán todas las últimas horas.

El toque de humor lo tendrán asegurado con Aruseros para que madrugar sea mas llevadero y, para que se acuesten con una sonrisa, El Intermedio vuelve con más fuerza que nunca.

Sobre todo lo que pase en el terreno de juego, Josep Pedrerol tiene las novedades y, para arrancar bien el fin de semana, qué mejor que hacerlo viendo los mejores reportajes de la mano de Equipo de Investigación. También los de Anatomía de..., junto con las entrevistas más esperadas que llegan gracias a Lo de Évole.

Pero ni siquiera en finde semana descansa el debate y el análisis, y allí estará laSexta Xplica para ofrecerlo. También en La Roca, ahora con doble sesión (sábado y domingo) como novedad.

En definitiva, 24 horas de noticias de forma ininterrumpida complementado aquí, en laSexta.com. Un compromiso con la información veraz y, sobre todo, con ustedes. Les esperamos.