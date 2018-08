Los influencers cargan contra el curso de la Autónoma de Madrid para ser influyente en redes: "No es una profesión"

Vidas de ensueño, comidas, viajes, fiestas. Su profesión: influencers, un oficio de la era digital que ahora llega por primera vez a las aulas. "Es verdad que hay un 'boom' ahora. La gente joven ve la actividad que llevan los influencers en internet", explica Haritz Rodríguez, responsable del portal 'Blog on Brands'.

La Universidad Autónoma de Madrid impartirá un curso de cinco meses. Los requisitos: ser mayor de edad, bachillerato aprobado y sin necesidad de tener selectividad. Su directora honorifica será Agatha Ruiz de la Prada. "Puesto que no ha habido una formación detrás de cada influencer, sí que veo necesario que se forme en diferentes aspectos", añade Haritz Rodríguez, responsable del 'Blog on Brands'.

Pero esta idea de preparar profesionalmente a las futuras promesas de las redes no convence a los reyes y reinas del sector. "Instar a los jóvenes a querer ser 'influencer' me parece una locura del siglo XXI. No es una profesión", ha asegurado la usuaria conocida como 'La vecina rubia' a través de su cuenta de Instagram. Sus cuentas son un escaparate para miles de personas, como es caso de Marta Goikoetxea.

"A mi me gustaba contar viajes y contar historias y bueno, pues ahora es un complemento de mi vida", ha explicado la creadora del blog de viajes 'Rojo Cangrejo'. Por cada foto que suben a sus perfiles algunos pueden llegar a ganar 3.500 euros. Una vida virtual que ha llegado para reemplazar a la de carne y hueso.