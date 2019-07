Los refrescos azucarados, zumos y bebidas isotónicas en Cataluña deben bajar de precio. Pero el impuesto contra la obesidad que penaliza este tipo de productos, según ha dicho la justicia, debe eliminarse. La Generalitat insiste: ellos lo mantendrán por motivos de salud, algo que también aceptan los consumidores. "Está bien para concienciar a la ciudadanía", dice un viandante. "Es una bebida que no es buena para la salud", concluye otro. Y es que la mayoría opina que es "muy peligroso".

La tasa que lleva en vigor dos años implica que una lata de 33 centilitros cueste entre dos y cuatro céntimos más; una diferencia de precio que pretende disuadir al consumidor y que evite así que tomemos tanto azúcar. Su consumo habitual no solo genera obesidad y diabetes, sino que podría aumentar el riesgo de padecer cáncer. Es lo que revela un estudio reciente elaborado en Francia.

"Sí podemos decir que ahora hay una asociación epidemológica clara y potente entre la ingesta de azúcar, independientemente de otros factores, en este caso de bebidas azucaradas, y la aparición de cáncer en un seguimiento de unos cuantos años", explica Clotilde Vázquez, jefa de Endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz.

La OMS recomienda no superar los 25 gramos de azúcar al día, pero debemos tener en cuenta que el ingrediente no solo está presente de forma añadida. "El problema es el azúcar oculto, el azúcar que nosotros no conocemos, el que está añadido como parte de los ingredientes", puntualiza Antonio Rodríguez, responsable de Sinazúcar.org. Por eso, los médicos aconsejan cuidar nuestra dieta y practicar ejercicio de forma habitual.