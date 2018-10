La divertida 'conversación' entre una madre y su bebé que ha cautivado a millones de personas

"Explícame por qué no te comes la papa", comienza el vídeo en el que la madre se dirige a su bebé de 15 meses. Es entonces cuando esta comienza a hacer gestos a modo de réplica y a emitir sonidos como si quisiera contestar a lo que su madre le está diciendo.

En medio de la conversación, la bebé descubre que está siendo grabada y comienza a sonreír a la cámara. Ambas estallan entonces en una carcajada tras la cual Angelina, de 15 meses, comienza a hacer poses a la cámara e ignora lo que su madre le está contando.

Para volver a captar la atención, la madre da unos golpes en la mesa y le vuelve a preguntar que por qué no come. "No todo puede ser yogurt, pan y banana", le dice. Angelina imita los gestos de su madre y continúa la conversación entre madre e hija entre risas.

El vídeo, que grabó la propia madre en Argentina, ya ha dado la vuelta al mundo y cuenta con millones de visualizaciones.