Jóvenes nadadores, buques en alta mar y armas de guerra para introducir cocaína en España: desarticulados tres grupos vinculados al 'Balkan Cartel'

¿Por qué es importante? Esta banda es una de las más peligrosas de Europa y responsable de la introducción de grandes alijos de droga en nuestro país. Se ha detenido a 30 personas e incautado 2.475 kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas militares.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado tres organizaciones vinculadas al 'Balkan Cartel', que utilizaban a jóvenes nadadores expertos para introducir cocaína en buques mercantes. Estas bandas operaban asaltando las naves para recuperar la droga y entregarla al cartel balcánico. La operación resultó en la detención de 30 personas y la incautación de más de dos toneladas de cocaína, armas de guerra, joyas y vehículos de alta gama. Los clanes, violentos y organizados, contaban con una infraestructura para introducir toneladas de cocaína a través del Campo de Gibraltar. La alerta surgió tras incautar 88 kilos de cocaína en Mijas.

El modus operandi consistía en que los chicos nadaban hasta los barcos que se encontraban en alta mar; lanzaban una escalerilla y subían a bordo. Una vez dentro, introducían la cocaína procedente de Colombia en los contenedores. Posteriormente, antes de llegar a suelo español, otra organización asaltaba las naves para recuperar la droga y entregársela a sus verdaderos propietarios: el 'Balkan Cartel', una de las bandas más poderosas todo el continente.

Estas sociedades delictivas son clanes organizados y violentos que se reparten toda Europa, incluida España. En esta ocasión contaban con una infraestructura diseñada para introducir toneladas de cocaína a través del Campo de Gibraltar.

La alerta se disparó después de que en octubre de 2024 los agentes incautaran 88 kilos de cocaína en Mijas (Málaga). Las pesquisas han culminado con la detención de 30 personas y la intervención de 2.475 kilos de cocaína, así como de 100.000 euros en efectivo, joyas, vehículos de alta gama y armamento militar.

