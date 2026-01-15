Ahora

MACROOPERACIÓN ANTIDROGAS

Jóvenes nadadores, buques en alta mar y armas de guerra para introducir cocaína en España: desarticulados tres grupos vinculados al 'Balkan Cartel'

¿Por qué es importante? Esta banda es una de las más peligrosas de Europa y responsable de la introducción de grandes alijos de droga en nuestro país. Se ha detenido a 30 personas e incautado 2.475 kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas militares.

Imagen de la detención de miembros de organizaciones vinculadas al Balkan Cartel
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado tres organizaciones vinculadas al 'Balkan Cartel' que utilizaban a jóvenes nadadoresexpertos para colarse en buques mercantes e introducir la droga en los contenedores. Posteriormente, otra banda rescataba a punta de fusil las sustancias y se las daba a la banda balcánica. La operación se ha saldado con la detención de 30 personas y la incautación de más de dos toneladas de cocaína, así como armas de guerra, joyas y vehículos de alta gama.

El modus operandi consistía en que los chicos nadaban hasta los barcos que se encontraban en alta mar; lanzaban una escalerilla y subían a bordo. Una vez dentro, introducían la cocaína procedente de Colombia en los contenedores. Posteriormente, antes de llegar a suelo español, otra organización asaltaba las naves para recuperar la droga y entregársela a sus verdaderos propietarios: el 'Balkan Cartel', una de las bandas más poderosas todo el continente.

Estas sociedades delictivas son clanes organizados y violentos que se reparten toda Europa, incluida España. En esta ocasión contaban con una infraestructura diseñada para introducir toneladas de cocaína a través del Campo de Gibraltar.

La alerta se disparó después de que en octubre de 2024 los agentes incautaran 88 kilos de cocaína en Mijas (Málaga). Las pesquisas han culminado con la detención de 30 personas y la intervención de 2.475 kilos de cocaína, así como de 100.000 euros en efectivo, joyas, vehículos de alta gama y armamento militar.

