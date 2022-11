Joffre, el considerado como líder de 'La Manada de Alicante', acusados de violar, drogar y grabar a una chica de 19 años, acumula otras tres denuncias más por agresiones sexuales por hechos similares contra una menor de 17 años, de una expareja de 18 y de una amiga de 22.

Su perfil ha llamado especialmente la atención de los investigadores por el preocupante currículum delictivo que acumula con tan solo 22 años. Ahora permanece en prisión provisional junto a los otros tres detenidos acusados de la violación múltiple e intenta pasar desapercibido en la cárcel mientras sigue afirmando que no se acuerda de nada.

En su declaración ante la jueza, a la que ha accedido 'Espejo Público', niega que participara en la brutal agresión que fue grabada: "No la había visto antes (a la joven), me la encontré ahí".

Joffre, describe en su relató lo que pasó ya en el piso: "Empecé a beber, empecé a consumir mi droga. Cocaína, dos gramos y medio. Antes me habría metido medio gramo. Yo la droga la dejé en la mesa, yo de ahí no sé".

El detenido explica que todos estaban borrachos y cuenta que él salió del domicilio y que no participó en la brutal violación, aunque sí apunta que otro miembro lo estaba grabando en vídeo: "Salí de la casa borracho perdido, me acuerdo poco, tengo lagunas pero... No me acuerdo de cómo subimos, no sé si subimos en bus, taxi, coche o como, no lo sé".

A pesar de asegurar que no recuerda nada, el acusado recobra la memoria para posicionarse al margen de la agresión: "Me desperté en casa de Carlos. Nada, yo me salí, yo fui el primero en irme de ahí. Y hasta ahí, ya vino la Policía y todo el rollo este".

'La Manada' de Alicante grabó un vídeo de cinco minutos de la agresión sexual con "imágenes explícitas"

Los vecinos de Callosa d'en Sarrià en Alicante salen a la calle para dar apoyo a la víctima de la última Manada. Los cinco minutos de vídeo que grabaron los detenidos, con imágenes muy explícitas, van a ser claves para determinar su papel en la agresión sexual denunciada.

"Le viene una imagen borrosa de varios chicos encima de ella agobiándola": el relato de la víctima de 'La Manada de Callosa'

Cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años están acusados de haber agredido sexualmente a una joven de 19 el pasado 1 de enero. En los 10 días que han pasado desde su detención, hasta tres mujeres han denunciado hechos similares. Repasamos el caso en Expediente Marlasca.