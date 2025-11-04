Ahora

Violencia machista

Crimen machista en Zaragoza: detenido un hombre por matar a su pareja con un arma blanca

Qué se sabe La víctima, una mujer de 49 años, fue encontrada ya sin vida en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito de San José.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.EP

La Policía Nacional investiga como crimen machista el asesinato de una mujer perpetrado este martes por su pareja en Zaragoza, según han avanzado las agencias Efe y Europa Press. El presunto autor ya ha sido detenido. El crimen ha ocurrido en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa. La víctima es una mujer de 49 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la vivienda con heridas de arma blanca.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, ya serían al menos 35 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1.330 desde que comenzaran las estadísticas. La última víctima mortal por violencia de género en Aragón se registró el pasado mes de julio en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, cuando un hombre asesinó a su expareja en la tienda que ambos regentaban.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas tras la marcha de Mazón: 12 días para encontrar un nuevo president o posibles elecciones en marzo
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez acuden al Supremo en el segundo día del juicio
  3. España suma 141.926 empleos en octubre, pero el paro repunta en 22.101 personas
  4. La UCO revela que el ministro Torres se interesó para que pagaran a la trama Koldo: "Estoy encima de tu factura"
  5. El rey emérito confiesa cómo la Corona estuvo "en el aire" durante el 23F y qué sintió Felipe VI
  6. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata