Investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (Girona)

Los detalles Según ha informado este jueves la policía catalana, el aviso se ha recibido en torno a las 11:30 horas, cuando la Policía Local ha alertado del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio de la población.

Una patrulla de los Mossos se ha dirigido al lugar de los hechos y ha comprobado que había una persona muerta con signos de violencia en la vivienda.

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona de los Mossos se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y localizar a su autor o autores.

El Juzgado de Instrucción de Blanes que lleva el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.

