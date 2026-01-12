Investigan la muerte del hijo de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie por presunta negligencia médica

El contexto La autora publicó un comunicado en el que dio detalles sobre lo sucedido. "El anestesiólogo fue criminalmente negligente. Fue mortalmente despreocupado con la preciosa vida de un niño. No se siguió el protocolo adecuado", denuncia Adichie.

Las autoridades del estado de Lagos, Nigeria, han iniciado una investigación sobre la muerte del hijo de 21 meses de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, tras acusaciones de "negligencia médica".

Las autoridades del estado de Lagos, en el sur de Nigeria, ordenaron una investigación sobre la muerte de uno de los hijos gemelos de 21 meses de la famosa escritora Chimamanda Ngozi Adichie, considerada una voz de referencia del feminismo y la multiculturalidad, quien denunció una "negligencia médica".

"El gobierno del estado de Lagos valora la vida humana y mantiene una política de tolerancia cero ante la negligencia médica o la conducta poco profesional en cualquier centro sanitario", señalaron las autoridades estatales en un comunicado que recogen medios locales este lunes.

Así, el gobernador de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, ordenó que la Agencia de Supervisión y Acreditación de Centros Sanitarios (HEFAMAA, en inglés) "inicie de inmediato una investigación exhaustiva, independiente y transparente" para esclarecer los hechos que llevaron al fallecimiento el pasado día 7 del pequeño Nkanu Nnamdi en un hospital privado.

"La investigación examinará las denuncias presentadas, incluido el cumplimiento de los protocolos médicos establecidos, la conducta profesional, las normas de seguridad de los pacientes y las funciones y responsabilidades de las partes implicadas", añadió.

Las autoridades difundieron este mensaje después de que la autora publicara el sábado un comunicado en el que dio detalles sobre lo sucedido, tras una comunicación inicial en el que se atribuyó la muerte del hijo de Adichie y su marido, el doctor Ivara Esege, a una "breve enfermedad". La escritora explicó que su hijo fue ingresado después de que, lo que parecía inicialmente un resfriado, resultara ser una "infección muy grave".

"De repente, Nkanu estaba conectado a un respirador, fue intubado y trasladado a la UCI"

El niño debía viajar el día 7 acompañado de médicos a EEUU, donde un equipo del Hospital John Hopkins (estado de Maryland) lo esperaba para tratarlo. Según Adichie, los doctores de ese centro solicitaron una punción lumbar y una resonancia magnética, mientras los médicos nigerianos decidieron colocar una vía central para administrar medicamentos intravenosos al menor.

Del Hospital Atlantis, donde había sido inicialmente ingresado, fue trasladado el día 6 al centro Euracare, donde les comunicaron que necesitaban sedarlo para realizar la resonancia y colocar la vía.

Poco después de iniciar el procedimiento, varias personas entraron corriendo al quirófano y el doctor reveló a la autora que "el anestesiólogo le había administrado demasiado propofol a Nkanu, que había dejado de responder y que lo habían reanimado rápidamente".

"Pero, de repente, Nkanu estaba conectado a un respirador, fue intubado y trasladado a la UCI. Lo siguiente que supe es que había sufrido convulsiones. Paro cardíaco (...). Unas horas después, Nkanu se había ido", lamentó. La autora denunció que el niño "no fue monitorizado en ningún momento" después de que se le administrara una dosis excesiva de anestesia y mientras fue trasladado al quirófano por el anestesiólogo, que también lo desconectó más tarde del oxígeno y lo llevó de nuevo en sus brazos a la UCI.

"El anestesiólogo fue CRIMINALMENTE negligente. Fue mortalmente despreocupado con la preciosa vida de un niño. No se siguió el protocolo adecuado", aseveró Adichie, al asegurar que la pareja ha sido informada sobre otros dos casos en los que este trabajador administró sobredosis a menores. Adichie y Esege, de 58 años, se casaron en 2009 y tuvieron su primera hija en 2016, mientras que los gemelos nacieron en 2024 por gestación subrogada. La autora se ha convertido en una de las escritoras más célebres por libros que exploran el amor, el conflicto, la identidad, el feminismo y el colonialismo, entre otros temas.

