Investigan a un menor de 15 años en A Coruña por conducir un vehículo agrícola con su madre de copiloto

¿Qué ha pasado? Los agentes detuvieron al vehículo al observar que aparentemente el conductor tenía menos edad de la requerida para la obtención del permiso de conducir.

Guardia Civil de TráficoGuardia Civil de TráficoEuropa Press
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en A Coruña está investigando a un menor de 15 años por un delito contra la seguridad vial. Además, también investiga a su madre como cooperadora necesaria.

Según informa el Instituto Armado, los hechos sucedieron cuando miembros del Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que realizaban labores de vigilancia de la circulación, observaron a un vehículo agrícola en una de las vías secundarias de la comarca del Barbanza.

Los agentes detuvieron la marcha del vehículo, al ver que el conductor aparentaba una edad inferior a la mínima requerida para obtener el permiso de circulación.

Una vez detenido, los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo y comprobaron que el conductor tenía 15 años. A su lado, y de acompañante, su madre.

La Guardia Civil, a tenor de todo, investiga al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que conlleva penas de prisión de tres a seis meses o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. A su madre la investigan como presunta autora de un delito de cooperación necesaria.

