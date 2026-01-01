Ahora

La madre, detenida

Investigan la aparición del cuerpo sin vida de un bebé en un contenedor de basura en Majadahonda

Los detalles Fue una llamada telefónica la que alertó de todo, tras la que se movilizaron a los agentes de Policía y del servicio de limpieza que terminaron localizando al recién nacido en el vertedero municipal.

La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cuerpo de un bebé que ha aparecido sin vida en el interior de un contenedor de basura en Majadahonda. La madre del recién nacido está detenida.

El cuerpo del bebé está en el Instituto Anatómico Forense, lugar en el que se le realizará la autopsia para saber si nació vivo y le tiraron a la basura o si todo es un aborto y ya estaba muerto al nacer.

Según cuenta RNE, citando fuentes de la Policía, fue una llamada de teléfono la que alertó del abandono del bebé en un contenedor de basura.

En dicho instante se activaron recursos policiales y también de limpieza, que iniciaron la búsqueda y que hallaron el cuerpo sin vida en el vertedero municipal.

