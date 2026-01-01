Investigan la aparición del cuerpo sin vida de un bebé en un contenedor de basura en Majadahonda

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Los detalles Fue una llamada telefónica la que alertó de todo, tras la que se movilizaron a los agentes de Policía y del servicio de limpieza que terminaron localizando al recién nacido en el vertedero municipal.

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en un contenedor de basura en Majadahonda. La madre del recién nacido ha sido detenida. El cuerpo se encuentra en el Instituto Anatómico Forense para determinar si el bebé nació vivo o si se trató de un aborto. Una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre el abandono, lo que llevó a la activación de recursos policiales y de limpieza. Estos recursos localizaron el cuerpo en el vertedero municipal tras iniciar la búsqueda.

La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cuerpo de un bebé que ha aparecido sin vida en el interior de un contenedor de basura en Majadahonda. La madre del recién nacido está detenida.

El cuerpo del bebé está en el Instituto Anatómico Forense, lugar en el que se le realizará la autopsia para saber si nació vivo y le tiraron a la basura o si todo es un aborto y ya estaba muerto al nacer.

Según cuenta RNE, citando fuentes de la Policía, fue una llamada de teléfono la que alertó del abandono del bebé en un contenedor de basura.

En dicho instante se activaron recursos policiales y también de limpieza, que iniciaron la búsqueda y que hallaron el cuerpo sin vida en el vertedero municipal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.