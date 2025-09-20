Investigada una mujer tras circular sin dos ruedas y desatar el caos en una carretera de Mallorca

Imágenes del coche que condujo una mujer durante 14 kilómetros sin dos ruedas.

Una mujer protagonizó un incidente en la carretera Ma-13 al conducir sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, generando caos y chispazos durante 14 kilómetros tras un reventón. La Guardia Civil investiga a la conductora por delitos de seguridad vial y conducción temeraria. El suceso, ocurrido el domingo, fue atendido gracias a la coordinación de la Guardia Civil y la Policía Local de Inca, quienes lograron detener el vehículo y restablecer la seguridad en la vía. Tras ser sometida a pruebas de alcoholemia, se confirmó que la mujer superaba la tasa permitida, lo que llevó a una investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Benemérita recibía un aviso de este suceso el pasado domingo. La intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local de Inca fue clave para detener el vehículo y garantizar la seguridad en la citada carretera.

Posteriormente, la mujer fue sometida a pruebas de alcoholemia cuyos resultados fueron positivos, superando la tasa legalmente permitida actualmente. Es por ello que los agentes dieron comienzo a una investigación para esclarecer los hechos.