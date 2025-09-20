Ahora

Sin dos ruedas

Investigada una mujer tras circular sin dos ruedas y desatar el caos en una carretera de Mallorca

Los detalles La conductora, que dio positivo en las pruebas de alcoholemia, condujo durante unos 14 kilómetros después de sufrir un reventón generando chispazos e incluso daños a la vía.

Imágenes del coche que condujo una mujer durante 14 kilómetros sin dos ruedas.Imágenes del coche que condujo una mujer durante 14 kilómetros sin dos ruedas.GUARDIA CIVIL
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer circuló este domingo por la vía Ma-13 sin las ruedas delantera y trasera izquierdas desatando una situación total de caos en la vía. Por este motivo, está siendo investigada por la Guardia Civil por delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

La conductora condujo durante unos 14 kilómetros después de sufrir un reventón en las ruedas generando chispazos e incluso daños a la vía.

Por su parte, la Benemérita recibía un aviso de este suceso el pasado domingo. La intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local de Inca fue clave para detener el vehículo y garantizar la seguridad en la citada carretera.

Posteriormente, la mujer fue sometida a pruebas de alcoholemia cuyos resultados fueron positivos, superando la tasa legalmente permitida actualmente. Es por ello que los agentes dieron comienzo a una investigación para esclarecer los hechos.

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca retrasos en varios aeropuertos europeos
  2. Trump desvela que EEUU ha hundido otro barco "de narcotraficantes" con tres personas a bordo en el Caribe
  3. Putin vuelve a tensar la cuerda: la OTAN intercepta tres cazas rusos en Estonia y Polonia detecta otros dos en el Báltico
  4. Tuly Flint, el excomandante israelí que llama al boicot a Netanyahu: "Eres más patriota cuando te niegas que cuando obedeces"
  5. Fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Quién asume la responsabilidad por la protección de las víctimas?
  6. Garajes y sótanos convertidos en apartamentos para alquilar a estudiantes por 1.000 euros: destapamos este lucrativo negocio