Ingresa en prisión un hombre tras agredir a su expareja con la que tiene una orden de alejamiento en Gernika

Los detalles Según el relato de la víctima, se encontró con el hombre de 50 años en la vía pública y este le obligó, tras agarrarla por un brazo, a acompañarle hasta un inmueble ubicado en las inmediaciones.

Un hombre de 50 años ha ingresado en prisión tras ser detenido en Gernika-Lumo por agredir presuntamente a su expareja, con quien tenía una orden de alejamiento. Según la denuncia presentada, el incidente ocurrió el martes 2 de octubre, cuando el hombre obligó a la víctima a acompañarlo a un inmueble, donde la golpeó y amenazó con un hacha. La mujer logró escapar horas después, recibiendo atención médica por contusiones. El agresor fue detenido el domingo tras la denuncia y acusado de violencia de género y quebrantamiento de la orden judicial. Las víctimas de violencia machista pueden recurrir al teléfono 016 y otros recursos de ayuda.

Un hombre de 50 años de edad ha ingresado este lunes en prisión tras ser detenido en Gernika-Lumo (Bizkaia) por presuntamente haber agredido a su expareja con la que tenía una orden judicial de alejamiento, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos, según constan en la denuncia presentada este domingo ante la Ertzaintza que recoge Europa Press, tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes día 2, en la villa foral. Según el relato de la víctima, se encontró con su expareja en la vía pública y este le obligó, tras agarrarla por un brazo, a acompañarle hasta un inmueble ubicado en las inmediaciones.

Una vez en el interior, le propinó diversos golpes y patadas, llegando a proferirle amenazas de muerte con un hacha. Además, bloqueó la puerta de entrada para evitar que pudiera salir de allí. Unas horas después, ya por la mañana, la mujer pudo abandonar el lugar.

La denunciante fue asistida este sábado en un centro hospitalario de diversas contusiones por el cuerpo. Se da la circunstancia de que el autor, su expareja, cuenta con una orden judicial en vigor de alejamiento decretada por un episodio de maltrato anterior a la víctima, del cual se le abrieron diligencias policiales como investigado por un delito de violencia de género.

En la misma tarde de este domingo, y poco después de la puesta en conocimiento a la Ertzaintza de la agresión, a través de la correspondiente denuncia, el implicado, de 50 años, fue localizado y detenido. Al hombre se le acusa de los presuntos delitos de violencia de género y quebrantamiento de una orden judicial de alejamiento. Ya este lunes, una vez finalizados los trámites policiales, ha sido presentado en el Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo, donde se ha decretado su ingreso en prisión.

016, número contra la violenta machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.