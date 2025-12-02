Un incendio en un edificio de viviendas en Toledo deja al menos 8 personas hospitalizadas

El incendio ha tenido lugar a primera hora de la mañana del martes, aunque en torno al mediodía los Bomberos ya lo dieron por extinguido. La Policía Científica inspeccionará el lugar una vez enfriado.

La mañana del martes, en torno a las 9:00h de la mañana, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió un aviso por una explosión de gas en una vivienda de un bloque residencial en Toledo. La explosión provocó un incendio en el edificio y ya a primera hora provocó varios heridos: dos agentes de policía y un hombre de 52 años tuvieron que ser hospitalizados.

A mediodía, el servicio de Bomberos de Toledo dio por extinguido el fuego, aunque el número de heridos se ha elevado a ocho: además de los tres de por la mañana, han tenido que ser trasladados en ambulancias de soporte vital básico otras cinco personas, que han sido ingresadas en el Hospital de Toledo: los afectados son tres adultos, dos mujeres de 36 y 61 años, respectivamente, y un hombre de 36 años, y dos menores de edad: una bebé de pocos meses y un niño de dos años.

La mayoría de los afectados presentan cuadros causados por inhalación de humo, sin que se haya producido ninguna quemadura. En el caso del varón de 52 años fue trasladado a raíz de una crisis de ansiedad, según ha podido saber laSexta. El comisario provincial de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Córdoba, ha confirmado a la agencia EFE que los dos agentes afectados fueron los primeros que llegaron al lugar, y que aunque fueron trasladados por inhalación de humo, su estado no reviste gravedad.

Además, varias personas residentes en el inmueble tuvieron que ser desalojadas. Según Córdoba, tres viviendas del bloque fueron confinadas, para evitar que sus residentes salieran y se vieran afectados por la gran columna de humo provocada por el incendio.

Una vez concluidas las labores de extinción, los bomberos se han quedado en el lugar de los hechos realizando labores de ventilación del inmueble. Por su lado, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha remarcado que habrá que esperar a que se enfríe la zona para que la Policía Científica pueda inspeccionarla, a preguntas de los medios tras el acto de minuto de silencio en la Delegación del Gobierno.

De su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, así como a vecinos que han intervenido para ayudar de manera espontánea. "Personas que, sin pensárselo dos veces, han entrado cuando han visto las llamas y cuando han escuchado la explosión", ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

