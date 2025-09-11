Un incendio en Benalmádena (Málaga) obliga a desalojar a un centenar de personas y a cortar el cercanías

¿Qué ha pasado? El incendio se ha declarado en la zona de carretera Costa del Sol sobre las 2:30 horas de la madrugada y ya se ha autorizado a que las personas desalojadas vuelvan a sus viviendas.

Un incendio urbano en Benalmádena (Málaga) ha provocado el desalojo preventivo de casi un centenar de personas y ha interrumpido la línea de cercanías entre Málaga y Fuengirola. El fuego, que comenzó en la madrugada del jueves en la zona de carretera Costa del Sol, ya está estabilizado y se ha autorizado el regreso de los afectados a sus hogares. El Ayuntamiento activó el plan de emergencia municipal y habilitó alojamientos temporales. En las labores de extinción participan múltiples unidades de bomberos y cuerpos de seguridad, y no se han registrado daños personales significativos. Se evalúa reabrir el tráfico ferroviario.

Un incendio urbano declarado en la madrugada de este jueves en Benalmádena (Málaga) ha obligado al desalojo preventivo de casi un centenar de personas y la línea de cercanías entre Málaga y Fuengirola permanece cortada en el tramo entre este municipio y Fuengirola.

El incendio se ha declarado en la zona de carretera Costa del Sol sobre las dos y media de la madrugada y ya se ha autorizado a que las personas desalojadas vuelvan a sus viviendas, según ha informado a EFE un portavoz del centro de emergencias 112.

El Ayuntamiento ha habilitado en la madrugada de este jueves el hotel Benalma, donde han permanecido unas 70 personas, y el pabellón de Benalmádena Pueblo, que ha recibido más de una decena de desalojados, aunque ya se ha autorizado la vuelta a sus hogares.

El jefe de Bomberos, David Bañasco, ha explicado que es un incendio con un viento reinante de terral y que ha ido desde la parte más alta de Carretera del Sol hacia abajo, afectando a zonas urbanizadas.

"Se ha realizado la evacuación de varias urbanizaciones de la zona de Carretera del Sol, Finca Casablanca y Torremuelle por seguridad", ha señalado Bañasco. El Ayuntamiento de Benalmádena ha activado el plan de emergencia municipal a las 3 de la mañana aproximadamente y se siguen recibiendo recursos de 061 con un puesto médico avanzado y una uvi móvil, además de recursos de Infoca, Protección Civil en cuanto a recursos logísticos y, por otra parte, servicios operativos municipales con cinco cisternas.

"Los recursos han sido suficientes y dimensionados para dar capacidad de respuesta al incendio. No se han producido daños personales, excepto un accidente laboral leve y por lo demás ahora mismo sigue el puesto de mando activo", ha destacado Bañasco, que ha precisado que el incendio se entiende estabilizado a esta hora y se valora la situación de reabrir el tráfico ferroviario.

En las tareas de extinción se encuentra trabajando un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, Bomberos de Benalmádena, del Consorcio Provincial, de Torremolinos, de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital.

La Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil también se encuentran trabajando en el dispositivo de emergencias, según las fuentes municipales. Infoca ha indicado que se trata de un incendio urbano y que se han desplegado cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.