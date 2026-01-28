Ahora

Incautan dos toneladas de cocaína en un buque que iba de Colombia a España

El contexto El buque mercante fue interceptado a 60 millas náuticas al norte de la caribeña ciudad de Santa Marta y durante la inspección "fueron hallados 81 bultos y cuatro paquetes sueltos", los cuales fueron puestos a disposición de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía.

Incautan dos toneladas de cocaína en un buque que iba de Colombia a España
Dos toneladas de cocaína que iban ocultas en un buque que salió del puerto de Cartagena de Indias con destino a la ciudad española de Algeciras fueron decomisadas por las autoridades colombianas al inspeccionar la embarcación, informó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Según el funcionario, el buque mercante CMA CGM VOLTAIRE fue interceptado a 60 millas náuticas al norte de la caribeña ciudad de Santa Marta y durante la inspección "fueron hallados 81 bultos y cuatro panelas (paquetes) sueltas", los cuales fueron puestos a disposición de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía.

"Se encontraron 2.066 paquetes de cocaína con un peso de dos toneladas de este veneno", precisó el ministro colombiano. Sánchez también reveló que a la embarcación que tenía como destino el puerto de la ciudad española de Algeciras se le realizó "vigilancia permanente" con sensores FLIR y seguimiento continuo desde que salió de Cartagena.

La operación fue desarrollada por la Armada con el apoyo del Comando Aéreo de Combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El decomiso de este cargamento de cocaína en aguas del Caribe se suma al reportado el lunes por autoridades de Colombia y Portugal que incautaron nueve toneladas cerca de las islas Azores, en el océano Atlántico, en una operación en la que fueron detenidas cuatro personas.

El pasado 7 de enero, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina este año, aumentaron "las incautaciones de droga" y destacó que superarán las 3.500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo.

"Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada", expresó entonces el mandatario.

