Imposible hacer scroll en WhatsApp Web en tu ordenador: un error deja sin función la rueda del ratón de miles de usuarios

Los detalles Según los expertos, el fallo aparece al abrir el panel de stickers o emojis. Usuarios sugieren soluciones temporales: refrescar la página, ajustar la ventana del navegador o pulsar la tecla Alt al desplazarse.

Usuarios de WhatsApp Web han experimentado un fallo que impide desplazarse por los chats con el ratón o panel táctil. Las quejas inundaron X, donde los usuarios pidieron soluciones urgentes. El problema parece surgir tras abrir el panel de stickers o emojis en una conversación. Mientras Meta no emite declaraciones oficiales, se sugieren soluciones temporales como actualizar la página, cambiar el tamaño de la ventana del navegador o usar la tecla Alt al desplazarse. En Reddit, ya se habían reportado problemas similares, como bloqueos de chats y saltos aleatorios durante la navegación.

Para quienes llevan toda la mañana intentando desplazarse por sus chats de WhatsApp Web con el ratón: dejen de pelearse con el ordenador. No es culpa suya. Varios usuarios reportaron este martes un fallo que impedía moverse hacia arriba o hacia abajo en la versión web de la aplicación.

El lugar natural de las quejas, X, se ha llenado de mensajes denunciando el error. "Estimado WhatsApp: no podemos desplazarnos con el ratón ni con el panel táctil. Por favor, solucionen el problema lo antes posible", ha escrito un usuario.

Otro ha apuntado: "Los usuarios de WhatsApp Web en todo el mundo informan que no pueden desplazarse por los chats o mensajes".

Los expertos señalan que el fallo suele producirse tras abrir el panel de stickers o emojis dentro de una conversación. Algunas soluciones temporales que circulan incluyen actualizar la página, cambiar el tamaño de la ventana del navegador o incluso pulsar la tecla Alt al desplazarse. Otros usuarios recomiendan directamente evitar los stickers hasta que se resuelva la incidencia.

En Reddit, hilos antiguos ya habían descrito problemas similares: bloqueos de chats a mitad de la navegación o saltos aleatorios al desplazarse.

Por ahora, la empresa matriz de WhatsApp, Meta, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el error.