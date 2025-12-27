La importancia de contratar un seguro antes de viajar para evitar sustos (y gastar mucho dinero) si ocurre un accidente

Si nos ocurre algo y no lo hemos contratado, podremos ser atendidos con la Tarjeta Sanitaria Europea, siempre y cuando estemos dentro de la UE. Las cosas se complican cuando estamos fuera del espacio comunitario.

Al viajar, los accidentes e imprevistos son más comunes de lo que creemos, y contar con un seguro de viaje puede marcar la diferencia. Según Gonzalo Gimeno, CEO de 'Elefant Travel', un seguro nos guía en situaciones de emergencia, como intoxicaciones o accidentes. Dentro de la UE, la Tarjeta Sanitaria Europea ofrece atención médica, aunque no cubre todo, como la repatriación. Fuera de la UE, es crucial priorizar la atención sanitaria y contactar con el Consulado o Embajada, quienes ayudan a coordinar con familiares, aunque los gastos son personales. También se puede acudir a ellos por pérdida de pasaporte, catástrofes naturales o crisis políticas. La recomendación es clara: contratar un seguro de viaje, ya que nunca se sabe lo que puede ocurrir.

No es lo que esperamos cuando nos vamos de viaje, pero los accidentes ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. Y no es buena idea jugársela, porque puede pasar cualquier cosa. "Puede que algo te siente mal y acabes con una intoixcacion o tener un accidente", expresa un joven.

Y en esos casos, ¿sabemos qué hay que hacer? Lo que marca la diferencia es haber contratado un seguro de viajes. "Les explicas lo que te ha ocurido y ellos te van a indicar los pasos a seguir", indica Gonzalo Gimeno, CEO de 'Elefant Travel'.

Y si no lo hemos contratado, en caso de que estemos dentro de la UE, podremos ser atendidos con la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque no lo cubre todo, como ocurriría, por ejemplo, con una repatriación.

Las cosas se complican cuando estamos fuera del espacio comunitario. Hay que priorizar la atención sanitaria, y después llamar al Consulado o a la Embajada. Ellos orientan y ponen en contacto con familiares, aunque todos los gastos corren por nuestra cuenta.

Otros casos en los que podemos acudir a ellos

Lo más habitual es la pérdida del pasaporte, pero también podemos ponernos en contacto con el Consulado o la Embajada ante otras emergencias, como una catástrofe natural o una crisis política. En cualquier caso, la recomendación es clara: cotratar un seguro de viaje. "Las pólizas de seguros son muy caras mientras no las necesitas y muy baratas el día que las necesitas", expresa al respecto Gonzalo Gimeno. Y es que nuca se sabe lo que puede pasar.

