No hay que jugársela

La importancia de contratar un seguro antes de viajar para evitar sustos (y gastar mucho dinero) si ocurre un accidente

Si nos ocurre algo y no lo hemos contratado, podremos ser atendidos con la Tarjeta Sanitaria Europea, siempre y cuando estemos dentro de la UE. Las cosas se complican cuando estamos fuera del espacio comunitario.

Personas en un aeropuerto
No es lo que esperamos cuando nos vamos de viaje, pero los accidentes ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. Y no es buena idea jugársela, porque puede pasar cualquier cosa. "Puede que algo te siente mal y acabes con una intoixcacion o tener un accidente", expresa un joven.

Y en esos casos, ¿sabemos qué hay que hacer? Lo que marca la diferencia es haber contratado un seguro de viajes. "Les explicas lo que te ha ocurido y ellos te van a indicar los pasos a seguir", indica Gonzalo Gimeno, CEO de 'Elefant Travel'.

Y si no lo hemos contratado, en caso de que estemos dentro de la UE, podremos ser atendidos con la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque no lo cubre todo, como ocurriría, por ejemplo, con una repatriación.

Las cosas se complican cuando estamos fuera del espacio comunitario. Hay que priorizar la atención sanitaria, y después llamar al Consulado o a la Embajada. Ellos orientan y ponen en contacto con familiares, aunque todos los gastos corren por nuestra cuenta.

Otros casos en los que podemos acudir a ellos

Lo más habitual es la pérdida del pasaporte, pero también podemos ponernos en contacto con el Consulado o la Embajada ante otras emergencias, como una catástrofe natural o una crisis política. En cualquier caso, la recomendación es clara: cotratar un seguro de viaje. "Las pólizas de seguros son muy caras mientras no las necesitas y muy baratas el día que las necesitas", expresa al respecto Gonzalo Gimeno. Y es que nuca se sabe lo que puede pasar.

