Las imágenes desde el aire del incendio de Zamora, el más extenso de la historia en España

A cientos de metros sobre el suelo, las imágenes del incendio en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) sobrecogen. Desde el aire y de noche se aprecia con claridad un extenso frente con múltiples focos y llamas que avanzan descontroladas. Con la luz del día, la desolación es si cabe mayor, ya que el terreno asolado se extiende más allá del horizonte.

Ya es el fuego más extenso registrado en España. Miles de hectáreas calcinadas que a vista de dron se hacen aún más insoportables. Se inició el pasado domingo en Molezuelas y traspasó la frontera de León con extrema violencia y ya apunta a superar las 37.000 hectáreas de superficie quemada entre ambas provincias. Sería el peor fuego vivido en nuestro país desde 1968, año en el que comienzan las estadísticas oficiales.

Ahora, por fin se ha conseguido doblegar el fuego. Desde primera hora de este jueves, tras una "noche tranquila", está sin llama. Pero efectivos, voluntarios y vecinos no se relajan porque las condiciones climáticas de las próximas horas no van a ser fáciles, ya que se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora y dirección cambiante.

La situación ya había registrado una mejoría en el día de ayer, lo que permitió el realojo de las localidades que estaban evacuadas, con unos 1.000 vecinos.

El incendio de Molezuelas de la Carballeda, en el que han muerto dos personas cuando realizaban trabajos de desbroce en Nogalejas (León) -un joven de 35 años el martes y su acompañante, de 37, que estaba ingresado crítico en Valladolid en las últimas horas.